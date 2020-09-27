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2020 İOKBS: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı

İOKBS sonuçları için gözler 28 Eylül'deydi. Milli Eğitim Bakanlığı bu akşam saat 18.50'de duyuru yaparak Bursluluk sınav sonuçlarının açıklandığını belirtti. İşte bursluluk sınav sonucu sorgulama linki...
 27 Eylül 2020 23:31
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2020 İOKBS: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı

5 Eylül'de gerçekleşen İOKBS'nin sonuçları büyük bir sürprizle bu akşam saat 18.50'de duyuruldu. 28 Eylül'de açıklanması beklenen sonuçların erken açıklanmasının ardından öğrenciler MEB'in resmi sitesine akın etti.

İOKBS SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK BAŞLANGICI

Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

TASP :Toplam Ağırlıklı Standart Puan

ASP Türkçe :Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve Edebiyatı Testi

Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Mat :Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Fen :Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Sosyal :Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı

BURSUN DEVAMI, KESİLMESİ VE İTİRAZLAR

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 18'inci maddesine göre yapılacaktır.
Memurlar.Net
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