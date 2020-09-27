2020 İOKBS: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı
|27 Eylül 2020 23:31
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5 Eylül'de gerçekleşen İOKBS'nin sonuçları büyük bir sürprizle bu akşam saat 18.50'de duyuruldu. 28 Eylül'de açıklanması beklenen sonuçların erken açıklanmasının ardından öğrenciler MEB'in resmi sitesine akın etti.
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SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
BURSLULUK BAŞLANGICI
Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
TASP :Toplam Ağırlıklı Standart Puan
ASP Türkçe :Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve Edebiyatı Testi
Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Mat :Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Fen :Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Sosyal :Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı
BURSUN DEVAMI, KESİLMESİ VE İTİRAZLAR
Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 18'inci maddesine göre yapılacaktır.
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