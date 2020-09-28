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5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasına devam edilecek

Öğrencilerin Talim ve Terbiye Kurulunca öngörülen "Haftalık Ders Çizelgelerine" uygun olarak ilgili derslerden başarılı olduktan sonra sınıf atlamaları ve en sonunda ilgili okuldan mezun olmaları gerekmektedir.
 28 Eylül 2020 00:07
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5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasına devam edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 31.08.2020 tarih ve 11694278 sayılı yazılarıyla Covid-19 salgın sürecinin devam ediyor olması sebebiyle yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde belirtildiği şekliyle etkili ve verimli bir şekilde yürütülemeyeceği öngörülmüş ve okullarda bütün dersler tam zamanlı ve yüz yüze eğitim yoluyla işlenmeye başlanıncaya kadar beşinci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasının yapılmaması talimatı vermiştir.

İşte o talimat;

Fakat; Öğrencilerin Talim ve Terbiye Kurulunca öngörülen "Haftalık Ders Çizelgelerine" uygun olarak ilgili derslerden başarılı olduktan sonra sınıf atlamaları ve en sonunda ilgili okuldan mezun olmaları gerekmektedir.

Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 18.09.2020 tarih ve 13044945 sayılı yazılarının 1. maddesinde yer alan; "2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrenciler, öğretim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu olacaktır." ifadeleri ile de yetkililere bildirilmiştir.

Dolayısıyla MEB yukarıda yer alan yazı ile verdiği talimattan vazgeçerek Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 24.09.2020 tarih ve 13442719 sayılı yazılarıyla;

MEB, Talim ve Terbiye Kurulunca öngörülen konu ve kazanımlar ile haftalık ders çizelgeleri ışığında; Yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasına yönelik olarak canlı ders uygulaması ve EBA platformuna yönelik yapılan güncel iyileştirme doğrultusunda alt yapının güçlendirilmesi ve uygulamanın öğrencilerin yabancı dil öğrenme sürecine katkısı birlikte değerlendirildiğinde, 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle okulların yüz yüze eğitime açılması süreci beklenilmeden ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasına Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda canlı ders ve uzaktan eğitim yoluyla daha önceden olduğu gibi devam edilmesi talimatını vermiştir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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