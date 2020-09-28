RTÜK, ahlaksız programın incelemede olduğunu açıkladı
|28 Eylül 2020 00:03
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Geçtiğimiz günlerce Esra Erol adlı bir kadın programında, karo koca çiftin çocukları için DNA testi yaptırılmış ve sonuçlar programda açıklanmıştı. Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın canlı yayında sevinmişti.
Bu ahlaksız yayın için RTÜK'ün sessiz kalması sosyal medyada tepki toplamıştı. RTÜK bir açıklama yaparak incelemenin devam ettiğini belirtti.
İşte RTÜK'ten yapılan açıklama:
Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve "RTÜK nerede?" benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir.
Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kalmaktadır.
7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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