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'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi açıklama geldi. Harutyunyan, "Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölü var." dedi.
 28 Eylül 2020 00:32
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'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'

Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan düzenlediği basın toplantısında sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaştıklarını söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu'nun haberine göre Harutyunyan "Güneyde başta Taliş olmak üzere mevzilerimizi kaybettik, onlarca kurban ve yaralı var. Sadece Azerbaycan değil, Türkiye de bizimle savaşıyor, Türk ordusunun elindeki modern silah ve teçhizat kullanılıyor" dedi.

Harutyunyan, "Mevzilerimizi kaybettik ama kesinlikle geri alacağız" diye konuştu.

Kaynak: AGOS Haber

Diğer taraftan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermeni unsurlara ait
- 22 Tank ve diğer zırhlı araç
- 15 OSA HSS
- 18 Drone
- 8 topçu sistemi
- 3 mühimmat deposunun imha edildiğini ve
- 550 Ermeni askerinin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.

Memurlar.Net
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