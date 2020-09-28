'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'

Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan düzenlediği basın toplantısında sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaştıklarını söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu'nun haberine göre Harutyunyan "Güneyde başta Taliş olmak üzere mevzilerimizi kaybettik, onlarca kurban ve yaralı var. Sadece Azerbaycan değil, Türkiye de bizimle savaşıyor, Türk ordusunun elindeki modern silah ve teçhizat kullanılıyor" dedi.

Harutyunyan, "Mevzilerimizi kaybettik ama kesinlikle geri alacağız" diye konuştu.

Kaynak: AGOS Haber

#Azerbaycan

🔴 Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar TB2 SİHAlar, işgalci Ermeni unsurlara ait araçları imha etti. pic.twitter.com/CjUDP3gaP7 TSKMap.net (@TSKMap) September 27, 2020

Diğer taraftan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermeni unsurlara ait

- 22 Tank ve diğer zırhlı araç

- 15 OSA HSS

- 18 Drone

- 8 topçu sistemi

- 3 mühimmat deposunun imha edildiğini ve

- 550 Ermeni askerinin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.