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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti.
 28 Eylül 2020 00:43
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 101 bin 119 Kovid-19 testi yapıldı, 1467 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1116 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 275 bin 630'a yükseldi.

Toplam test sayısı 10 milyon 37 bin 700, vaka sayısı 314 bin 433, vefat sayısı 7 bin 997 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 30 bin 806, ağır hasta sayısı düne göre 32 kişilik azalmayla 1583, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,5 oldu.

- "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, uzun bir aradan sonra ağır hasta sayısının azaldığını bildirdi.

Bakan Koca, "Bugün 1583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim." ifadelerini kullandı.

- RTÜK, TV kanallarından "Bu programda, Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor" bildirimi istedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), televizyon yapımlarında Kovid-19 tedbirleri alınmadığı, dizilerde oyuncuların, yarışma ve tartışma programları ile haberlerde katılımcıların önlemlere uymayarak izleyicileri olumsuz yönde etkilediği yönünde çok sayıda bildirim aldı.

Şikayetler üzerine harekete geçen Üst Kurul, yayıncı kuruluşlardan, dizilerin ve televizyon programlarının yayın öncesinde "Bu program Kovid-19 tedbirleri kapsamında çekilmiştir" uyarısını sözlü, yazılı veya görsel olarak yayınlamasını istedi.

- Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1164 kişiye ceza

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda 1164 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

- Kayseri'de iş yerinde okey oynayan 28 kişiye 88 bin 284 lira ceza

Kayseri'de, merkez Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde bir iş yerinde yapılan denetimlerde 28 kişinin okey oynadığı, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve maske kuralına uymadığı tespit edildi. 28 kişiye toplam 88 bin 284 lira ceza kesildi.

- Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre de ilde pazar yerleri, nikah salonları, cami, çay bahçeleri, restoran ve kafe gibi toplu yaşam alanlarının da bulunduğu 526 noktada denetim yapıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymadıkları belirlenen 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.
Anadolu Ajansı
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