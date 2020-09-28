Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, dün vefat eden Prof. Hasan Onat'ın ardından yaptığı açıklamayla tepki topladı
|28 Eylül 2020 00:48
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Prof. Hasan Onat, dün korona tedavisi sonrasında hayatını kaybetmişti.
Ancak, Marmara Üniversitesi Profesörü Ahmet Şimşirgil adlı bir akademisyen, Hasan Onat'ın dini görüşüne olan tepkisini vefatının ardından da devam ettirdi.
Takipçileri, yapılan paylaşıma tepki göstermesine rağmen, kendisini tasavvufçu olarak adlandırılan, rahmet dileme kültürü olmayan akademisyen Şimşirgil paylaşımını kaldırmadı
ŞİMŞİRGİL'E GÖSTERİLEN TEPKİLER İSE ŞU ŞEKİLDE
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