Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama

Prof. Hasan Onat, dün korona tedavisi sonrasında hayatını kaybetmişti.

Ancak, Marmara Üniversitesi Profesörü Ahmet Şimşirgil adlı bir akademisyen, Hasan Onat'ın dini görüşüne olan tepkisini vefatının ardından da devam ettirdi.

Takipçileri, yapılan paylaşıma tepki göstermesine rağmen, kendisini tasavvufçu olarak adlandırılan, rahmet dileme kültürü olmayan akademisyen Şimşirgil paylaşımını kaldırmadı

ŞİMŞİRGİL'E GÖSTERİLEN TEPKİLER İSE ŞU ŞEKİLDE