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Usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi.
 28 Eylül 2020 01:36
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Usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi

Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy'de özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınan usta oyuncunun ameliyatı başarılı geçti.

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli Kadıköy'de özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan usta oyuncu hemen ameliyata alındı. Başarılı bir şekilde geçen ameliyat sonrası usta oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren usta oyuncuyu sevenleri yalnız bırakmadı. Sanat camiasından Oktay Kaynarca ve Mahsun Kırmızı Gül'de hastaneye gelerek ameliyat sonrası açıklamalarda bulundu.

(CS-MÇ-Y)
Anadolu Ajansı
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