Ülke genelinde yağış beklenmiyor-Haritalı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor
|28 Eylül 2020 07:12
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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