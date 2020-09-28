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Ülke genelinde yağış beklenmiyor-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor
 28 Eylül 2020 07:12
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Ülke genelinde yağış beklenmiyor-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Memurlar.Net
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