Bozuk gıdalar online alışveriş sepetinde!

Salgınla birlikte karantinada olan, risk grubunda bulunan ya da evden çıkmak istemeyen vatandaşlar, gıda alışverişini "online" kanallardan yapıyor. Ancak bu konuda son zamanlarda şikayetler ciddi anlamda yükseldi. Taşıma maliyeti sebebiyle ürünlere zaten olduğundan daha fazla ödeme yapmak zorunda kalan bu durumdaki vatandaşlar, eksik ve hatalı paketlerin geldiğini belirtiyor. Ayrıca tüketiciler; tazeliğini kaybetmiş, çürümeye yakın sebze ve meyvelerin paketlere girdiğini; ambalajlı siparişlerde ise son kullanma tarihi geçmiş ya da geçmek üzere olan ürünlerin gönderildiğini ifade ediyor.

PAZAR BÜYÜYOR, AMA!..

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yılın ilk yarısında online market pazarının yüzde 434 büyüyerek 1,8 milyar liraya ulaştığını, son günlerde de vaka sayılarındaki artışla birlikte eve kapanmaların ve internetten gıda alışverişinin yükseldiğini söyledi. Palandöken "Eksik, hatalı ya da tarihi geçmiş ürünler gönderilebiliyor. Seçilen ürünlerin yerine benzer ya da farklıları, tercih edilen markanın dışında, daha pahalı ya da daha ucuz olanları gönderilebiliyor. Sipariş listesindeki bazı ürünler, ücreti ödendiği halde stokta tükendiği gerekçesiyle koyulmuyor. Bunların yerine listedeki diğer ürünlerin miktarlarında değişiklik yapılarak faturaya yansıtılıyor. Bu sebeple verilen siparişler, seçilen ürün ve markalar, fatura gibi dokümanlar dikkatlice incelenmeli" dedi.

BOZUK ÜRÜN, AÇIK AMBALAJ

Taze sebze ve meyve ile şarküteri ürünlerinin de bozuk gönderildiğini ifade eden Palandöken, şöyle devam etti: Havaların sıcak gitmesi ve taşıma esnasındaki şartlar nedeniyle, ürünler vatandaşa ulaştığında tazeliğini çoktan kaybetmiş oluyor. Hatta birçok ürün bozuk ya da ambalajı açılmış şekilde gidiyor. Elde kalan ürünlerin gönderildiğine dair çok şikayet var. Muadil ürün göndermek de moda oldu. Bunlar, işini düzgün yapan firmaları olumsuz etkiliyor. Virüsten korunmak için evden çıkmadan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar mağdur olmamalı. Gerekli durumlarda tüketici haklarına başvurmaktan çekinilmemeli. Güvenilir sitelerden alışveriş yapılmalı.