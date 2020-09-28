1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vekillerin korona ile imtihanı

Vekiller seçim bölgelerinde mesafeyi koruyamıyor. 'Yaklaşma' dediklerinde ise seçmen küsüyor
 28 Eylül 2020 07:30
+Aa- Yazdır
Vekillerin korona ile imtihanı

Koronavirüsle mücadelenin en önemli kuralı olan maske ve mesafe konusunda, milletvekilleri ile seçmenleri arasında sıkıntı yaşanıyor. Seçim bölgelerinde mesafe konusunda seçmeni küstürmeden çalışmak isteyen milletvekilleri, zaman zaman bu konuda tepki ile karşılaşıyor.

Eski Başbakan Binali Yıldırım dahil olmak üzere bir çok milletvekili alınan tüm tedbirlere rağmen koronavirüse yakalandı. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Covid-19 teşhisi konulmuştu. Bugüne kadar 20'ye yakın milletvekili koronavirüse yakalandı. Bu sebeple parti yönetimleri milletvekillerine sık sık çalışmalarında dikkatli olmaları, maske ve mesafe kuralına uymaları gerektiği uyarısında bulunuyor. AK Parti grup yönetimi geçtiğimiz günlerde, milletvekillerine futbol maçlarına gitmemeleri uyarısı da yaptı.

MESAFE SIKINTISI

Milletvekillerinin korona ile mücadelede en büyük sıkıntıları ise seçim bölgelerinde yaptıkları çalışmalardan kaynaklanıyor. Meclis tatile girdikten sonra seçim bölgelerine dağılan milletvekillerinin büyük bölümü seçmenle buluşmalarında mesafe kuralına uymada sıkıntı yaşadı.

İllerinde yaptıkları çalışmalar sırasında tüm uyarılarına rağmen seçmenle aralarına mesafe koyamayan milletvekilleri, "Ne kadar dikkat etsek de, seçmene 'Yaklaşmayın' dediğimizde küsüyor. Vatandaş halen eski alışkanlıklarla hareket ediyor. Yanımıza kadar gelerek not vermek isteyenlerden tutun da, kulağımıza eğilip taleplerini iletmek isteyenlere kadar birçoğu mesafeye dikkat etmiyor. Seçmenin taleplerini dinlemek için çoğu zaman mesafeyi hiçe saymak zorunda kalıyoruz" değerlendirmesini yapıyor.

Milletvekillerinin koronavirüse yakalanmalarının ana nedeninin de mesafeyi koruyamamaları olduğu belirtiliyor.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye virüsle mücadelede model ülke
28 Eylül 2020 07:00		 Ankara Emniyeti'nden Ayhan Bilgen'in sağlık durumu hakkında açıklama
28 Eylül 2020 04:00
Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama
28 Eylül 2020 00:48		 Sağlık Bakanı Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı
28 Eylül 2020 00:44
28 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
28 Eylül 2020 00:06		 BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a müzakere çağrısı
27 Eylül 2020 22:29
Bakan Varank: Yaygaralar yeni yatırımları gölgeleyemez
27 Eylül 2020 22:20		 Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı
27 Eylül 2020 21:57
Ak Parti'nin anketine göre partilerin oy oranları
27 Eylül 2020 21:53		 Batman Valiliğinden filyasyon ekibine saldırıya ilişkin açıklama
27 Eylül 2020 19:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:08 - Dolar güne yükselişle başladı09:02 - Motosiklet kazasında yaşlı çifti ölüm ayırdı08:56 - Azerbaycan öldürülen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı08:56 - HGS ihlalinden sürücüler icralık oldu08:55 - Bu balık hem zehirli hem lezzetli08:50 - 'Sahte psikiyatr'dan lüks sitede 5 milyon TL'lik vurgun
08:45 - O ilçenin nüfusu 35 ili geçti... Emlak fiyatları uçtu08:42 - Virüsle mücadelenin kahramanları aşı'da da ön cephede08:35 - 1 milyon TL'lik vurgun: Çoğu akademisyen 50 kişi dolandırıldı08:30 - Muhtar isyan edip virüse yakalananların isimlerini paylaştı08:29 - İstanbul'da kademeli mesai başladı08:22 - Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
08:05 - Gazete bayilerinin ön ödeme isyanı07:56 - Oyuncakta yerli ve milli atak07:48 - Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz07:39 - Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem07:30 - Vekillerin korona ile imtihanı
07:21 - Bozuk gıdalar online alışveriş sepetinde!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
RTÜK, ahlaksız programın incelemede olduğunu açıkladı
'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'
Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama
Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz
4/B'li personel hakkında 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılabilir mi?
Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktı
Vekillerin korona ile imtihanı
5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasına devam edilecek
Ankara Emniyeti'nden Ayhan Bilgen'in sağlık durumu hakkında açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
poğaça 4
gitme seviyorum 3
selluka 1
tiryaki 1
Ev yıkanın kedisi 1
Çeç 2
Ğormot-i 1
Hichki 3
Uzlet 2
Stromboli 1
SON İLANLAR
İmralı Belediyesi sözleşmeli 2 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 63 sağlık personeli alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam