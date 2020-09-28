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Oyuncakta yerli ve milli atak

Kovid-19 salgını nedeniyle yerli oyuncak üretimi hızlandı. 'Oyuncakçılar İhtisas OSB'nin 2022'de devreye girmesiyle Türkiye 'rekabetçi' bir oyuncak üreticisi haline gelecek
 28 Eylül 2020 07:56
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Oyuncakta yerli ve milli atak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte ithalatta yaşanan aksamalar sebebiyle yerli oyuncak üretimi canlandı. Peluş bebeklerden, plastik oyuncaklara kadar birçok oyuncak çocuklu ailelerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Pandemi döneminde tüketiciler evlere kapanınca, kutu oyunları, çocuklar için oyuncaklar tercih edilmeye başlandı.

Kalite odaklı üretim

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'in haberine göre; oyuncak üreticilerini bir araya getirecek olan 'Oyuncakçılar İhtisas OSB'nin ise 2022 yılında devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin 'rekabetçi' bir oyuncak üreticisi konumda yer alması planlanıyor.

Türkiye Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP) Başkanı Ender Mıcık, pandemi döneminde yerli oyuncak üreticilerinin öne çıktığını söyledi. Pandemiyle birlikte ithalatta aksamalar olduğunu belirten Mıcık, "Bu dönemde yerli üreticiler pik yaptı denilebilir" dedi. Türkiye oyuncak sektörünün 2000'li yılların ardından AVM'lerin açılması, ithalata karşı koruyucu önlemler alınmasıyla birlikte kendini yenilediğini aktaran Mıcık, "Sektör böylece kalite ve lisans odaklı üretime hız verdi. Bu da sektörün dış piyasada yer edinmesine ihracatta hamleler yapmasını sağladı. Türkiye'de irili ufaklı oyuncak üretici firma sayısı 200'ün üzerinde" diye konuştu.

Geçen yıl yaklaşık 40 milyon dolarlık oyuncak ihracatı gerçekleştirildiğini söyleyen Mıcık, Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa, Afrika gibi bölgelere yapıldığını belirtti.

Oyuncakçı OSB yolda

Kırklareli-Vize'de Oyuncakçılar İhtisas Özel OSB kuruluyor. 2022'de devreye girmesi planlanan OSB için Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), TOY-KOOP, Asrey İnşaat ve PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi (PAOSB) Oyuncak İhtisas OSB'yi hayata geçirmek için işbirliği yaptı. Sektörün bir çatı altında olmasının avantajlarının olacağını dile getiren Mıcık, şöyle devam etti:

"Dünya oyuncak üretiminin yüzde 60-70'i Çin'de Shantou bölgesinde gerçekleştiriliyor. Sektör olarak ikinci kümelenme modelini ortaya çıkarmak için yola çıktık. Burada yalnızca ihracat için değil, uluslararası firmalara da kendi markalarıyla üretim yapma olanağı sağlayacağız. Rekabetçi bir oyuncak üreticisi konumuna gelebiliriz." Mıcık, sektörde ara eleman sorunu olduğunu da sözlerine ekledi.

Puzzle yaptık!

Ender Mıcık, pandemi döneminde tüketicilerin daha çok puzzle ve kutu oyunlara ilgi gösterdiğini belirterek, "Bunların yanı sıra çocukların evde kullanabileceği kaydırak, basketbol potası gibi ürünlerin dağıtımında sorun oldu, adeta yok sattı" diye konuştu.

Merdivenaltı üretime dikkat

Oyuncaklarda merdiven altı üretim de dikkat çekiyor. Oyuncak alırken CE işaretine, yaş sınırlamalarına, küçük parçalar içerip içermediğine dikkat edilmeli. Eğer ürünün güvenliğinden şüphe duyuyorsanız; Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) platformuna bakabilirsiniz. Bu sistemde piyasa denetiminden sonra güvensiz bulunan ürünler fotoğraf, model ve markalarıyla sergilenip hangi risklere karşı piyasadan toplatıldığı görülebiliyor.
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