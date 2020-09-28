1 milyon TL'lik vurgun: Çoğu akademisyen 50 kişi dolandırıldı
|28 Eylül 2020 08:35
|+Aa- Yazdır
Uluslararası bilimsel sitelerde makale yayınlama vaadiyle Uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan internet sitelerinin kaynak kodlarının kopyalanarak phishing / oltalama yöntemiyle sahte web siteleri oluşturarak yaklaşık 50 şahsı 'makale yayınlama' yalanıyla 1 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Van Emniyeti'nde düzenlenen operasyon sonucu şüpheliler tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Van Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan internet sitelerinin kaynak kodlarının kopyalanarak phishing / oltalama yöntemiyle sahte internet siteleri oluşturulduğu belirlendi
Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, internet siteleri aracılığıyla Türkiye ve yurtdışında yaşayan genellikle akademik unvan sahibi olan şahıslardan makalelerinin yayınlanması vaadiyle para talep edildiği, bu yöntemi kullanmak suretiyle 50 şahıstan yaklaşık 1 Milyon TL haksız kazanç sağladığı (phishing / oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık) tespit edilen şüphelilere operasyon için düğmeye basıldı.
Yönetici konumunda bulunan İran Uyruklu Y.E., K.A., M.G. ve H.A. isimli 4 şüpheliye yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 3.350 $, Çeşitli Ülke Konsoloslukları ve Konsolosluk Çalışanları Adına Düzenlenmiş Sahte Kaşeler, Sahte Bandroller, Sahte Mühürler, Suçun İşlenmesinde Kullanılan Çok Sayıda Dijital Materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Motosiklet kazasında yaşlı çifti ölüm ayırdı
28 Eylül 2020 09:02
|'Sahte psikiyatr'dan lüks sitede 5 milyon TL'lik vurgun
28 Eylül 2020 08:50
|Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz
28 Eylül 2020 07:48
|İş ilanı verip tacizde bulunuyordu, yakalandı!
27 Eylül 2020 20:00
|Batman'da filyasyon ekibindeki doktor saldırıya uğradı
27 Eylül 2020 18:23
|Bingöl'de 112 Acil Sağlık ekibine taşlı sopalı saldırı
27 Eylül 2020 18:00
|13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar dehşeti
27 Eylül 2020 16:53
|Elektrik akımına kapılan imam hayatını kaybetti
27 Eylül 2020 16:50
|Uzman çavuşa çarpan otomobil sürücüsü kaçtı
27 Eylül 2020 16:39
|Otelde cinsel saldırı... Takip etti, zorla odasına çıkardı
27 Eylül 2020 14:30