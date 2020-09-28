1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüsle mücadelenin kahramanları aşı'da da ön cephede

Koronavirüse karşı en ön cephede savaşan sağlık çalışanları bu kez de aşı denemelerinde gönüllü oldu
 28 Eylül 2020 08:42
+Aa- Yazdır
Virüsle mücadelenin kahramanları aşı'da da ön cephede

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 400 kişiye bugün aşının ilk dozu verilecek.

Hürriyet'ten İdrim Emen; aşı denemelerinde gönüllü olan sağlık çalışanlarıyla konuştu.

Çin'de görülen ilk vakadan sonra koronavirüs dünyada yaklaşık 1 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Uzmanlar koronavirüsten korunmak için kesin çözümün aşı olduğunu söylerken Türkiye de Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının çalışmalarında yer alıyor. Türkiye'de aşı çalışmalarının yürütüldüğü 24 merkezden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, gönüllülere ilk aşılamayı bugün yapacak. Aşı çalışmalarında yer alacak 400 gönüllünün bir kısmı sağlık çalışanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi personeli.

NEGATİF ŞARTI

Aşı çalışmaları için bütün hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, şu bilgileri veriyor: "Aşı çalışmalarında gönüllü olmak isteyenlerden 400 kişilik bir liste oluşturdu. Bu listede yer alanların bir kısmı sağlık çalışanı. Gönüllülerin daha önce koronavirüs geçirmemiş olması gerekiyor. Bu yüzden gönüllülere PCR ve antikor testi yapılacak. Eğer her iki test de negatif çıkarsa gönüllülere aşı verilecek. 400 gönüllüye aşının ilk dozunu vereceğiz. İki hafta sonra ikinci dozu vereceğiz. Daha sonra gönüllülerimizi takip edilerek bütün yan etkileri aşı merkezine bildirecek.

PLASEBO ETKİSİ

Bazı gönüllülere plasebo, bazılarına ise Çin'in geliştirdiği aşı verilecek. Gönüllüler kendilerine hangisinin verildiğini bilmeyecek. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veya bağımsız sağlık kuruluşları müfettiş gibi aşı çalışmalarını denetleme hakkına sahip. Gönüllülerin aşı çalışmasını sonuna kadar götürme gibi bir zorunlulukları yok, ama çalışmada kalmalarını isteriz.

DÜNYANIN KURTULUŞU

30 milyondan fazla insan koronavirüse yakalandı. Bu derece büyük bir salgının kontrol altına alınması için en az toplumun yüzde 50'sinin bağışıklık kazanması lazım. Bu da 8-10 yıl demek. İnsanlığın bu kadar uzun bir süreye tahammülü yok. Dolayısıyla dünyanın kurtuluşu aşıların başarılı olmasına bağlı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak insanlık için umut olan aşı çalışmalarında yer aldığımız için mutluyuz."

İKİ TARİHİ OLAYDAN BİRİ

Biyofizik Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Devrim Sarıbal, koronavirüsten dolayı yaklaşık 6 aydır ailesinden ayrı yaşıyor: "Koronavirüse karşı gönüllü olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Bütün Cerrahpaşa Ailesi aynı özveriyle çalıştı. Biliyoruz ki koronavirüse karşı en etkili çözüm aşı. Başından beri koronavirüse karşı mücadele veren bir sağlık çalışanı olarak aşı çalışmalarında yer almak istedim. Tarihte iki önemli olay vardır. Biri savaş diğeri ise salgın. Biz sağlık çalışanları salgınlarda görev alıyoruz. Dolayısıyla bizi salgından koruyacak aşının çalışmasında yer almak benim için bir görevdir."

İNSANLIK GÖREVİMİZ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Dr. Mert Kuşkucu, aşı çalışmaları için gönüllü: "Laboratuvarda ortalama günde 100 civarında olan test sayımız pandemi sürecinde 1000'i geçti. Yoğunluktan dolayı 3 ay evlerimize gidemedik. Bu dönem bizim için yorucu ve özverili geçti. Bu dönemde başta rektör hocamız olmak üzere tüm hastane yönetimimiz ve çalışanlarımız bizlere destek oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi arayıp tebrik etti. Tıp tarihine baktığımızda ürettiği aşıyı kendi üzerinde deneyen birçok bilim insanı olduğunu görürüz. Ben de bu alanda çalışan bir bilim insanı olarak koronavirüs aşı çalışmasında gönüllü olarak yer almayı kendim için bir görev olarak görüyorum."

BİLİMSEL BAKIYORUZ

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzman Dr. Yeşim Tok, aşı çalışmalarına bilimsel bir gözle baktığını söylüyor: "Pandemi nedeniyle ekip olarak bayramlarda, tatil günlerinde hatta hafta sonlarında bile çalışıyoruz. Bu yoğun çalışma akışında ailemize ve kendimize vakit ayırmakta zorlandığımız zamanlar da olabiliyor. Koronavirüs salgınını yakından gözlemleyebildiğimiz için aşı çalışmalarında gönüllü olmak istedik. Sağlık çalışanı olarak aşı çalışmasına katkıda bulunmak istedim."

ÖRNEK OLMALIYIZ

Tıbbi Sekreter Gürhan Türker, aşı çalışmalarından umutlu: "Koronavirüsten önce ailemizle zaman geçirmeye fırsatımız oluyordu. Şimdi iş ne zaman biterse o zaman eve gidiyoruz. Mart ayından beri ailemle güzel vakit geçirmeye fırsatım olmadı. Ama sağlık çalışanları olarak bizim topluma örnek olmamız gerekiyor. O yüzden aşı çalışmalarına gönüllü oldum."

GURUR VERİCİ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarında yer almalarının gurur verici olduğunu söylüyor: "Cerrahpaşa olarak Almanya tarafından geliştirilen aşının da çalışmalarına yer alıyoruz. Bu hem hastanemiz hem de benim açımdan gurur verici. İnşallah çalışmalar sonucunda etkili bir aşı bulup piyasaya sunarak tüm insanlığı koronavirüs pençesinden kurtarırız."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma' polisleri göreve başladı
27 Eylül 2020 18:08		 'Virüsle ile mücadelede okul ve aile işbirliği içinde olmalı'
27 Eylül 2020 12:13
'Nefes alamıyorsunuz, bunu yaşamak korkunç bir şey'
27 Eylül 2020 11:23		 Yangına müdahale eden itfaiyeciler büyük tehlike atlattı
26 Eylül 2020 23:49
Kestane toplamaya giden polis memuru uçurumdan düştü
26 Eylül 2020 22:10		 Darp edilen sağlık çalışanı: Şu an sol gözüm görmüyor
26 Eylül 2020 16:45
Fotoğraf çektirmek isteyen sağlıkçı kayalıklardan düştü
26 Eylül 2020 16:17		 'Genç hastaların nefes alamadıklarını görmek travma yaratıyor'
26 Eylül 2020 12:13
Entübe durumdaki babasına hasret kalan yoğun bakım hemşiresinden uyarı
26 Eylül 2020 11:57		 Genç cerrah, hastalarına 'nefes' olmanın mutluluğunu yaşıyor
26 Eylül 2020 11:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:08 - Dolar güne yükselişle başladı09:02 - Motosiklet kazasında yaşlı çifti ölüm ayırdı08:56 - Azerbaycan öldürülen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı08:56 - HGS ihlalinden sürücüler icralık oldu08:55 - Bu balık hem zehirli hem lezzetli08:50 - 'Sahte psikiyatr'dan lüks sitede 5 milyon TL'lik vurgun
08:45 - O ilçenin nüfusu 35 ili geçti... Emlak fiyatları uçtu08:42 - Virüsle mücadelenin kahramanları aşı'da da ön cephede08:35 - 1 milyon TL'lik vurgun: Çoğu akademisyen 50 kişi dolandırıldı08:30 - Muhtar isyan edip virüse yakalananların isimlerini paylaştı08:29 - İstanbul'da kademeli mesai başladı08:22 - Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
08:05 - Gazete bayilerinin ön ödeme isyanı07:56 - Oyuncakta yerli ve milli atak07:48 - Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz07:39 - Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem07:30 - Vekillerin korona ile imtihanı
07:21 - Bozuk gıdalar online alışveriş sepetinde!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
RTÜK, ahlaksız programın incelemede olduğunu açıkladı
'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'
Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama
Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz
4/B'li personel hakkında 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılabilir mi?
Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktı
Vekillerin korona ile imtihanı
5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasına devam edilecek
Ankara Emniyeti'nden Ayhan Bilgen'in sağlık durumu hakkında açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
semender 1
halil cibran 1
temizlik bezi ile aşk yaşamak 1
Hichki 3
Hamaylı 1
jailbreak 1
Çeç 2
Stromboli 1
Pacta sunt servanda 1
Braveheart 4
SON İLANLAR
İmralı Belediyesi sözleşmeli 2 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 63 sağlık personeli alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam