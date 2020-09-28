Azerbaycan öldürülen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı
|28 Eylül 2020 08:56
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Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde başlattığı saldırılara sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, önemli ilerleme kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı.
Azerbaycan Ordusu tarafından öldürülen Ermeni askerlerinin listesi:
Lernik Aregovich Vardanyan, 1978 doğumlu
Mmnasyan Georgi Levaevich, 1979 doğumlu
Khachatryan Hovik Levaevich, 1990 doğumlu
Mnatsakanyan Ashot Kolyaevich, 1979 doğumlu
Harutyunyan Aksen Andranikovich, 1997 doğumlu
Arzumanyan Hasmik Smbatovna, 1985 doğumlu
Mardiyan Arsen Garikovich, 1999 doğumlu
Galstyan Ruben Mnatsakanovich, 2000 doğumlu
Trosan David Mkhitarovich, 2001 doğumlu
Filiposyan Taron Hrayrovich, 2000 doğumlu
Grigoryan Mais Makarovich, 2001 doğumlu
Khlqatyan Garnik Edgarovich, 2001 doğumlu
Sahakan Eric Smbatovich, 2001 doğumlu
Margaryan Karen Vahramovich, 2000 doğumlu
Ohanyan David Eduardovich, 2000 doğumlu
Barseghyan Vrej Arsenovich, 2001 doğumlu
Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyonun bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurmuştu.
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