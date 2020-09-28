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HGS ihlalinden sürücüler icralık oldu

Gebze-Orhangazi geçisi ile İzmir otobanını işleten Otoyol A.Ş. ile binlerce sürücü icralık oldu. Otoyalda HGS ihlallerinde sürücülere yüzde 400'ü bulan cezalı tarifeler uygulanıyor.
 28 Eylül 2020 08:56
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HGS ihlalinden sürücüler icralık oldu

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Gebze-Orhangazi geçişi ve İzmir otobanını işleten Otoyol A.Ş. ile binlerce sürücü icralık oldu. Gişelerden geçtikten sonra nakit ödeme yapmadıysanız, HGS bakiyeniz de yeterli değilse Otoyol A.Ş., 15'inci günün sonunda geçiş ücretine yüzde 400 ceza uyguluyor.

İstanbul'u Yalova ve Bursa üzerinden İzmir'e bağlayan Osmangazi Köprüsü ve İzmir otobanı, Nurol- Özaltın-Makyol-Astaldi Yüksel-Göçay Grubu'nun sahibi olduğu Otoyol A.Ş. tarafından işletiliyor. Kredi kartı kabul etmeyen gişelerde, işlemler sadece nakit para ile yapılabiliyor. Veznedeki görevlinin 'Ücret HGS'nizden çekilir' diyerek, ödeme almamasından şikayet eden sürücüler, unutulan geçişi en az 4 katı ceza ile ödüyor. Geçiş ihlali yapan sürücülerden ücretin yanı sıra geçiş ücretinin 4 (dört) katı tutarındaki ceza ve oluşacak tebligat, yargılama ve takip masrafları, avukatlık ücreti, işleyecek yasal faiz ve diğer her türlü yasal giderlerin de takip ve tahsili isteniyor.

Avukat ücreti, icra masrafı, cezanın faizi de birleşince ortaya çıkan astronomik rakamlara isyan eden sürücüler sosyal medya platformlarında sesini duyurmaya çalışıyor.

İCRAYA VERİYORLAR

Bursa Kuzey gişelerinden 15 Eylül'de geçiş yaptığını belirten Mustafa adlı sürücü şu paylaşımı yaptı: "Aracım 1. sınıf iken, 2. sınıf ücretlendirmesi yapılarak 250 TL OGS ücreti tahsil edildi. Aynı gişede neredeyse her seferinde sensörler aracımı yanlış okumasına ve her seferinde Otoyol A.Ş.'ye bildirip şikayetçi olmama rağmen problem giderilmiyor."

Enes adlı başak bir sürücü ise "Motosikletim ile gişeden geçerken para çıkaramadığım için fiş alıp sonra ödemek istedim. 20 TL geçişi unutmuşum. 3 ay içerisinde cezam 300 TL'yi geçmiş. İcraya gitmişler" paylaşımı yaptı.

Celal adlı sürücü ise 160 TL geçiş ücretinin bin 600 TL olduğunu belirterek, "Hiç mi vicdan yok sizde. Nasıl bir sistem bu. Millet sizin gibi para kazanamıyor" ifadelerini kullandı.

75 TL'LİK CEZA İÇİN 853 TL İSTEDİLER

Mustafa K. adlı sürücüye 74.90 TL otoyol geçiş ücreti için 299.60 TL ceza kesildi. Cezalı tutarı ödemeyen Mustafa K. hakkında İstanbul İcra Müdürlüğü'nde başlatılan icra takibinde 853.51 TL ödemesi istendi. 9 Haziran'da yeni yapılan ve Nurol Holding'in ana hissedarı olduğu Otoyol A.Ş.'nin işlettiği Bursa-İzmir otobanından geçiş yaptığını belirten Mustafa K., "HGS bakiyemin yetersiz olduğunu belirtip ve hiç bir uyarıda bulunmadan 74.9 TL'lik geçiş bedelinin aradan 90 gün bile geçmeden 853 TL olarak icra yoluyla almaya çalışıyorlar. Hükümetin son eseri bu makbuz" dedi.

Hayati ARIGAN
Sözcü
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