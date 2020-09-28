1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Motosiklet kazasında yaşlı çifti ölüm ayırdı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşlı çiftin motosikletine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşlı adam hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.
 28 Eylül 2020 09:02
+Aa- Yazdır
Motosiklet kazasında yaşlı çifti ölüm ayırdı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşlı çiftin motosikletine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşlı adam hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Orhangazi Terminali karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'nin yakından tanıdığı Murat ve Talat Kaymak'ın babası Fehmi Kaymak (78) ile eşi Mevlüde Kaymak (70), tarlada gün boyu çalıştıktan sonra Fehmi Kaymak idaresindeki 16 ABD 980 plakalı motosiklet ile evlerine dönmek için yola çıktı. Motosiklet seyir halindeyken arkadan gelen Burak Y. (28) idaresindeki 16 AHZ 235 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklette bulunan yaşlı çift, otomobilin ön camına çarptıktan sonra asfalta savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan yaşlı çift Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüde Kaymak'ın duran kalbi doktorların müdahalesi ile yeniden çalıştırılırken, ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Motosiklet sürücüsü Fehmi Kaymak ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Burak Y. polis tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Fehmi ve ağır yaralanan Mevlüde Kaymak çiftinin yakınları kaza haberini alır almaz hastaneye akın etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Sahte psikiyatr'dan lüks sitede 5 milyon TL'lik vurgun
28 Eylül 2020 11:20		 İstanbul'da şoke eden iki olay! Bir çıplak, bir de baygın halde bulundu
28 Eylül 2020 10:32
2 polis ve 3 bekçinin yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
28 Eylül 2020 10:28		 Kop tünelindeki patlamada yaralanan genç hayatını kaybetti
28 Eylül 2020 09:52
1 milyon TL'lik vurgun: Çoğu akademisyen 50 kişi dolandırıldı
28 Eylül 2020 08:35		 Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz
28 Eylül 2020 07:48
İş ilanı verip tacizde bulunuyordu, yakalandı!
27 Eylül 2020 20:00		 Batman'da filyasyon ekibindeki doktor saldırıya uğradı
27 Eylül 2020 18:23
Bingöl'de 112 Acil Sağlık ekibine taşlı sopalı saldırı
27 Eylül 2020 18:00		 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar dehşeti
27 Eylül 2020 16:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:32 - Yeşilay Genel Müdürü Nurullah Atalan oldu11:30 - Fedakarlığın fotoğrafı11:29 - Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede11:22 - Tarihi meslek lisesinde moda tasarımı teknolojiyle buluştu11:20 - 'Sahte psikiyatr'dan lüks sitede 5 milyon TL'lik vurgun11:20 - Çeyrek altın haftaya kaç TL'den başladı?
11:13 - 'Çocuklarımla aynı evde görüntülü konuşarak hasret gideriyoruz'11:09 - Telefon numarası taşıma sayısı 146 milyonu geçti11:06 - Uzmanlar, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ne dedi?11:05 - 1 dizi, 3 dizinin fişini çektirdi10:59 - İbrahim Kalın Reuters'a konuştu: Erdoğan ve Macron anlaştı10:53 - Taraftar takımdan ayrılan futbolcu için lokma döktürdü
10:50 - Bakan Selçuk: Eğitim yatırımları konusunda her türlü tedbiri aldık10:47 - Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den gözyaşları içinde Türkiye mesajı10:44 - Sendikalar, öğretmenler derse girmese dahi ek ders ücretinin ödenmesini istedi10:44 - İlaç ve medikal cihaz ödemelerinde sona yaklaşıldı10:36 - Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar
10:32 - İstanbul'da şoke eden iki olay! Bir çıplak, bir de baygın halde bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
RTÜK, ahlaksız programın incelemede olduğunu açıkladı
'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'
Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz
Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti... Emlak fiyatları uçtu
Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
Lise mezunları memur oluyor!
Validen imalı paylaşım: Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok
İmamoğlu'nu öven kitap yazdı, İBB'de yönetici oldu
4/B'li personel hakkında 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ercüment 4
Tatil beldesinde yaşamak 8
dilemma 1
Lukata 1
Code civil 1
mauricio lemos 1
kaynar 1
corona virüs vaka sayısı 1
Caligula 2
halil cibran 1
SON İLANLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 Sözleşmeli Personel Alacak
İmralı Belediyesi sözleşmeli 2 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 63 sağlık personeli alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam