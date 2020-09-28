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Fedakarlığın fotoğrafı!

Trabzon'da, yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu, meslektaşlarının fedakarca çalışmasını, maske takmaktan yüzünde oluşan izlerin yansıdığı fotoğrafla gözler önüne serdi
 28 Eylül 2020 11:30
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Fedakarlığın fotoğrafı!

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu, yakın zamanda yorucu geçen mesaisinin bitiminde, maske takmaktan yüzünde oluşan izlerin yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı kısa sürede tekrar paylaşan binlerce takipçi, Seher hemşirenin yanı sıra tüm sağlık çalışanlarına övgü dolu yorumlarda bulundu. Saatlerce maske ve koruyucu elbise içinde mesai yapan meslektaşlarının yaşadığı zorlukları paylaşımıyla gözler önüne seren Seher hemşire, sosyal medyada beğeni toplayan fotoğrafın hikayesini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

'ZOR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ'

Zor ve yoğun bir süreçten geçildiğini söyleyen Seher Altuncu, "Yeni atamayım ama direkt kendimizi Covid'le mücadelenin içinde bulduk. Zorlu bir süreçten geçtik, hala da içindeyiz. Bütün ekibimizle birlikte bu zorlu dönemin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. 24 saatlik nöbetlerimiz oluyor, bu nöbette Covid Polikliniği'nde ve yoğun bakımda tulumların içinde çalışıyoruz. Bizim için gerçekten zorlu geçiyor, bazen saatlerce içeride kalmış oluyoruz. Yani şöyle bir durum var; normalde dışarıda, siz öksüren birini gördüğünüzde 'Acaba mı' deyip ihtimal vererek kaçabilirken, biz yüzde 100 Covid olduğunu bildiğimiz insanlarla yüz yüze geliyoruz. Bundan çekinmiyoruz. Bu bizim görevimiz. Ama bazıları buna 'Zaten alıyorsunuz karşılığını' dese de bizce bunun karşılığı bu şekilde alınamaz, bunun maneviyatı çok farklı" dedi.

'MESLEĞİMİZİN DEĞERİNİN BİLİNMESİNİ İSTİYORUM'

Paylaştığı fotoğrafla ilgili kendisine ve tüm sağlık çalışanlarına övgü dolu yorumlarda bulunanlara teşekkür eden Altuncu, "Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. O fotoğraf öncesinde; tulumlarımızı giyip, maskelerimizi takıp, içeri girdiğimizde, saatlerce içerde kalmıştık ve gerçekten çok yoğun ve zor geçmişti içerisi. Bazen normalde planlayıp, 1 saat için giriyorsun ama saatlerce sürebiliyor. Maskeyi çıkardığımda maskenin bütün izi yüzüme çıkmıştı. Ben o gün eve gittiğimde yüzümde maske olmamasına rağmen hala burnumun üstünde maske varmış gibi hissettim. O fotoğrafla sağlıkçı arkadaşlarımın çektiği zorluklara yoğunlaşmak istedim. Çünkü bu mesleğimizin değerinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes ne kadar zorluk çektiğimizi görsün istedim" diye konuştu.
DHA
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