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Facebook'ta zaman geçirmek ruh halini olumsuz etkiliyor

Mutluluk ve sosyal medya arasındaki bağlantıyı inceleyen geniş çaplı bir araştırma, Facebook'un kullanıcıların ruh halinde olumsuz etkisi olduğunu oraya koydu
 28 Eylül 2020 09:16
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Facebook'ta zaman geçirmek ruh halini olumsuz etkiliyor

The Independent'ın Harvard Business Review'dan aktardığı araştırmaya göre, Facebook'un mutluluğa etkisinin araştırıldığı çalışma daha önceki benzerlerinden daha çok detaylı ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildi. ABD nüfusunun temsilci örneği olarak 2013, 2014 ve 2015 olmak üzere üç dalgadan 5 bin 208 kişi incelendi. Her dalganın iki yıllık bir süre boyunca Facebook'taki aktiviteleri gözlem altına alındı.

Araştırma, California Üniversitesi'nden Holly B. Shakya ve Yale Üniversitesi'nden Nicholas Christakis tarafından gerçekleştirildi. Shakya ve Christakis, 'iyi olma halini' hesaplamak için 'kişisel olarak rapor edilmiş ruh sağlığı ve fiziksel sağlığı' ölçtüklerini söyledi.

Çalışmanın sonucu, Facebook etkileşimlerinin insanların ruh hali üzerinde olumsuz etkisi olduğu ve genel sosyal medya kullanım süresinin de ruh hali konusunda etkili olduğunu doğruladı. Buna göre, sosyal medyada bir linke tıklamak, durum güncellemesi yapmak gibi etkinlikler ruh sağlığında yüzde 5'lik bir düşüşe neden oluyor.


Araştırmacılar, "Başkaların içeriklerini beğenmek ve linkleri tıklamanın ruh sağlığı, hayat tatmini ve iyi olma halini düşürdüğünü tespit ettik" dedi.

Facebook, 2016'da kullanıcılarının sitede günde ortalama 50 dakika geçirdiğini aktarmıştı.
Memurlar.Net
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