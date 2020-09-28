1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BDDK'dan bankalar ile ilgili yeni karar

BDDK, 1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70'e düşürdü
 28 Eylül 2020 09:20
+Aa- Yazdır
BDDK'dan bankalar ile ilgili yeni karar

Bankacılık Duzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Aktif Rasyosu (AR) değeri 1 Ekim'den itibaren mevduat bankaları için yüzde 95'ten yüzde 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten yüzde 70'e düşürüldü.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre, bankalarca hesaplanan AR'nin her ay sonu itibarıyla o aya iliskin aylık ortalaması mevduat bankaları için yüzde 95'ten yüzde 90'a düşürüldü. Söz konusu değer, katılım bankaları için yüzde 75'ten yüzde 70'e indirildi.

Bu kapsamda, AR'nin her ay sonu itibarıyla o aya iliskin aylık ortalaması mevduat bankaları icin yüzde 90'ın, katılım bankaları icin yüzde 70'in altına dusemeyecek. Belirlenen yeni AR değerleri, 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Baz alınacak aykırılık olusturan asım tutarı ise ilgili ay sonu itibarıyla AR degeri yüzde 90'ın altında olan mevduat bankaları ve yüzde 70'in altında olan katılım bankaları icin, rasyoyu sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70 duzeyine getirecek paydaki degisim tutarı olarak hesaplanacak.

Bu cercevede AR formulu de revize edildi. Formülün payı "krediler+(menkul kıymetler*0,75)+(TCMB Swap*0,5)" ve paydası ise "TL Mevduat+(YP Mevduat*1,75)" şeklinde hesaplanıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle ve plaja giriş yasaklandı
28 Eylül 2020 09:29		 İstanbul'da kademeli mesai başladı
28 Eylül 2020 08:29
Elazığ'da kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu
27 Eylül 2020 22:40		 Zamanla yarışan helikopter yaralılar için karayoluna indi
27 Eylül 2020 21:48
Şile'de düzenlenen festivale baskın! 112 kişiye para cezası
27 Eylül 2020 17:10		 Kovid-19 sağlıkta 'dijitalleşme'yi hızlandırdı
27 Eylül 2020 15:29
Personelde virüs çıktı, Belediye Başkanı karantinaya alındı
27 Eylül 2020 13:01		 RTÜK, tv kanallarından 'Bu programda, Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor' bildirimi istedi
27 Eylül 2020 11:21
5 bakanlık hazırladı... Valiliklere 'kadına şiddet' genelgesi
27 Eylül 2020 10:35		 Yeni kurtarma paketi: Bir çok borç ötelenecek
27 Eylül 2020 07:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:32 - Yeşilay Genel Müdürü Nurullah Atalan oldu11:29 - Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede11:22 - Tarihi meslek lisesinde moda tasarımı teknolojiyle buluştu11:20 - 'Sahte psikiyatr'dan lüks sitede 5 milyon TL'lik vurgun11:20 - Çeyrek altın haftaya kaç TL'den başladı?11:13 - 'Çocuklarımla aynı evde görüntülü konuşarak hasret gideriyoruz'
11:09 - Telefon numarası taşıma sayısı 146 milyonu geçti11:06 - Uzmanlar, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ne dedi?11:05 - 1 dizi, 3 dizinin fişini çektirdi10:59 - İbrahim Kalın Reuters'a konuştu: Erdoğan ve Macron anlaştı10:53 - Taraftar takımdan ayrılan futbolcu için lokma döktürdü10:50 - Bakan Selçuk: Eğitim yatırımları konusunda her türlü tedbiri aldık
10:47 - Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den gözyaşları içinde Türkiye mesajı10:44 - Sendikalar, öğretmenler derse girmese dahi ek ders ücretinin ödenmesini istedi10:44 - İlaç ve medikal cihaz ödemelerinde sona yaklaşıldı10:36 - Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar10:32 - İstanbul'da şoke eden iki olay! Bir çıplak, bir de baygın halde bulundu
10:29 - Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
RTÜK, ahlaksız programın incelemede olduğunu açıkladı
'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'
Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz
Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti... Emlak fiyatları uçtu
Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
Lise mezunları memur oluyor!
Validen imalı paylaşım: Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok
İmamoğlu'nu öven kitap yazdı, İBB'de yönetici oldu
4/B'li personel hakkında 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tiryaki 1
çocuğu komşudan olan kadının sevinmesi 3
dilemma 1
Hichki 3
Galiçya 1
arizona kertenkelesi 4
Çeç 2
Kerendi 3
şahlanış recep tayyip erdoğan 1
semender 1
SON İLANLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 Sözleşmeli Personel Alacak
İmralı Belediyesi sözleşmeli 2 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 63 sağlık personeli alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam