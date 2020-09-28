BDDK'dan bankalar ile ilgili yeni karar
|28 Eylül 2020 09:20
|+Aa- Yazdır
Bankacılık Duzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Aktif Rasyosu (AR) değeri 1 Ekim'den itibaren mevduat bankaları için yüzde 95'ten yüzde 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten yüzde 70'e düşürüldü.
BDDK'nın resmi internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre, bankalarca hesaplanan AR'nin her ay sonu itibarıyla o aya iliskin aylık ortalaması mevduat bankaları için yüzde 95'ten yüzde 90'a düşürüldü. Söz konusu değer, katılım bankaları için yüzde 75'ten yüzde 70'e indirildi.
Bu kapsamda, AR'nin her ay sonu itibarıyla o aya iliskin aylık ortalaması mevduat bankaları icin yüzde 90'ın, katılım bankaları icin yüzde 70'in altına dusemeyecek. Belirlenen yeni AR değerleri, 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.
Baz alınacak aykırılık olusturan asım tutarı ise ilgili ay sonu itibarıyla AR degeri yüzde 90'ın altında olan mevduat bankaları ve yüzde 70'in altında olan katılım bankaları icin, rasyoyu sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70 duzeyine getirecek paydaki degisim tutarı olarak hesaplanacak.
Bu cercevede AR formulu de revize edildi. Formülün payı "krediler+(menkul kıymetler*0,75)+(TCMB Swap*0,5)" ve paydası ise "TL Mevduat+(YP Mevduat*1,75)" şeklinde hesaplanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle ve plaja giriş yasaklandı
28 Eylül 2020 09:29
|İstanbul'da kademeli mesai başladı
28 Eylül 2020 08:29
|Elazığ'da kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu
27 Eylül 2020 22:40
|Zamanla yarışan helikopter yaralılar için karayoluna indi
27 Eylül 2020 21:48
|Şile'de düzenlenen festivale baskın! 112 kişiye para cezası
27 Eylül 2020 17:10
|Kovid-19 sağlıkta 'dijitalleşme'yi hızlandırdı
27 Eylül 2020 15:29
|Personelde virüs çıktı, Belediye Başkanı karantinaya alındı
27 Eylül 2020 13:01
|RTÜK, tv kanallarından 'Bu programda, Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor' bildirimi istedi
27 Eylül 2020 11:21
|5 bakanlık hazırladı... Valiliklere 'kadına şiddet' genelgesi
27 Eylül 2020 10:35
|Yeni kurtarma paketi: Bir çok borç ötelenecek
27 Eylül 2020 07:18