BDDK'dan bankalar ile ilgili yeni karar

Bankacılık Duzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Aktif Rasyosu (AR) değeri 1 Ekim'den itibaren mevduat bankaları için yüzde 95'ten yüzde 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten yüzde 70'e düşürüldü.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre, bankalarca hesaplanan AR'nin her ay sonu itibarıyla o aya iliskin aylık ortalaması mevduat bankaları için yüzde 95'ten yüzde 90'a düşürüldü. Söz konusu değer, katılım bankaları için yüzde 75'ten yüzde 70'e indirildi.

Bu kapsamda, AR'nin her ay sonu itibarıyla o aya iliskin aylık ortalaması mevduat bankaları icin yüzde 90'ın, katılım bankaları icin yüzde 70'in altına dusemeyecek. Belirlenen yeni AR değerleri, 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Baz alınacak aykırılık olusturan asım tutarı ise ilgili ay sonu itibarıyla AR degeri yüzde 90'ın altında olan mevduat bankaları ve yüzde 70'in altında olan katılım bankaları icin, rasyoyu sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70 duzeyine getirecek paydaki degisim tutarı olarak hesaplanacak.

Bu cercevede AR formulu de revize edildi. Formülün payı "krediler+(menkul kıymetler*0,75)+(TCMB Swap*0,5)" ve paydası ise "TL Mevduat+(YP Mevduat*1,75)" şeklinde hesaplanıyor.