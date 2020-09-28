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İmamoğlu'nu öven kitap yazdı, İBB'de yönetici oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında kitap yazan gazeteci Şirin Mine Kılıç'ı belediyede yönetici yaptı. İmamoğlu açıklamalarında "İşe alımlarda liyakat değil, adamcılık, yakınlık ya da tümüyle partizanlık devreye girer. Liyakat ötesi kavramları çatır çatır yıkacağız" demişti.
 28 Eylül 2020 09:25
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İmamoğlu'nu öven kitap yazdı, İBB'de yönetici oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında kitap yazan gazeteci Şirin Mine Kılıç'ı belediyede yönetici yaptı. İmamoğlu açıklamalarında "İşe alımlarda liyakat değil, adamcılık, yakınlık ya da tümüyle partizanlık devreye girer. Liyakat ötesi kavramları çatır çatır yıkacağız" demişti.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ

"İşe alımlarda liyakat değil, adamcılık, yakınlık ya da tümüyle partizanlık devreye girer. Liyakat ötesi kavramları çatır çatır yıkacağız" sözleriyle dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kendi kitabını yazan gazeteciyi İBB'de yönetici yaptığı öğrenildi.

"SEVGİLİ BAŞKANIM" KİTABIYLA YÖNETİCİ OLDU

"Ekrem İmamoğlu Benim Sevgili Başkanım" başlıklı kitabın yazarı Şirin Mine Kılıç'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde (İstanbul BBSK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu bildirildi. Kılıç, söz konusu kitabı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiği dönemden sonra yazmıştı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN MEDYA DANIŞMANLIĞINI YAPTI

Şirin Mine Kılıç, 2014 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ile çalıştıklarını, kampanya sürecinde medya danışmanlığını yaptığını açıklamıştı.

Kılıç, 2014 yerel seçimlerden önce Ekrem İmamoğlu'na, "Ekrem Bey bunu yazmalıyız, sizin burada kurduğunuz bu sistemi yazmalıyız ki, herhangi bir partiden siyasette yükselmek isteyen, yerel seçimleri kazanmak isteyen her insan uygulasın. Uygularsa zaten kazanır seçimi. Biz bunu yazalım, bir rehber olalım" dediğini, Ekrem İmamoğlu'nun "Tamam" dediğini söylemişti.

"TANITMAYA DA ÇALIŞTIK, FAKAT KİTAP ÇOK SATMADI"

Şirin Mine Kılıç, "Seçimden hemen sonra biz birlikte bu kitabı oluşturmaya başladık. Günlerce onunla konuştum, listeler yaptık kiminle görüşebiliriz diye. Onlarla görüştüm. Daha sonra hem o süreci hem de Ekrem Bey'in biyografisini anlatan bir kitap çıktı ortaya. 2 sene sürdü. 2016 yılında basıldı. 2016'da kitap basıldı, fakat 2019'a kadar çok satmadı. Çünkü, Ekrem Bey Beylikdüzü'nün Belediye Başkanı. Aslında tanıtmaya da çalıştık; fakat çok satmadı; 2-3 baskı falan yapmıştık" ifadelerini kullanmıştı.

"YALAN SÖYLEDİĞİNİ HİÇ GÖRMEDİM"

Kılıç, kendisinin lider olarak kendisinden çok etkilendiğini belirterek, "Samimiyetsizliğini hiçbir zaman görmedim, yalan söylediğini hiçbir zaman görmedim" iddiasında bulunmuştu.

DİLEK İMAMOĞLU: "KENDİMLE İLGİLİ BÖLÜMÜ ÇOK BEĞENDİM"

Ekrem İmamoğlu'nu eşi Dilek İmamoğlu ise, "Şirin Mine Kılıç, 'Benim Sevgili Başkanım, Ekrem İmamoğlu' kitabında başarıyla atlattığımız 2014 Beylikdüzü Seçim Dönemi'ni çok güzel aktarıyor. Özenle hazırlanmış bu kitabı çok beğenerek okudum, özellikle de kendimle ilgili bölümü çok beğendim" demişti.
Sabah
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