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Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle ve plaja giriş yasaklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Ekim'den itibaren Salda Gölü'nde Beyaz Adalar kısmında göle ve plaja girişin yasaklanacağını açıkladı.
 28 Eylül 2020 09:29
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Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle ve plaja giriş yasaklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "15 Ekim itibarıyla 'Beyaz Adalar' kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacak" dedi.

Burdur'daki Salda Gölü'ne ilişkin tedbirler hakkında bilgi veren Kurum, "Beyaz Adalar bölgesi, endemik türlere ev sahipliği yapan ve adeta göle rengini veren yapıların kuluçka merkezidir. Bilimsel araştırmalar ve raporlar doğrultusunda aldığımız kararla bu yapıların ezilerek azalmasının önüne geçiyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık.

Bu kararla Salda'nın eşsiz güzelliğini daha da korunaklı hale getiriyoruz. Tek gayemiz bu eşsiz güzelliği koruyarak gelecek nesillere aktarmak."
Anadolu Ajansı
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