Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a: Hocama hiç yakışmadı

Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının yorumcularından eski hakem Ahmet Çakar ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı arasında canlı yayında gergin anlar yaşandı.

"Acun hangi statüden maça giriyor?"

Ahmet Çakar, derbiyi stattan takip eden Acun Ilıcalı ile ilgili "TFF'ye soruyorum; Acun hangi statüden maça giriyor?" ifadesini kullandı.

''Hiç yakışmadı"

Ahmet Çakar'ın bu sözleri üzerine canlı yayına katılan Acun Ilıcalı, "Burada çok önemli bir konu var. Şu anda orada yorumcu olarak durduğu bir yerde Ahmet Hocam'a böyle bir protokolü hiç araştırmayıp yayının ortasında 'Acun ne sıfatla orada duruyor' beni hedef göstermesi benim Ahmet Hocam'a, değerli hocama hiç yakışmadı" dedi.