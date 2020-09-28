Kop tünelindeki patlamada yaralanan genç hayatını kaybetti
|28 Eylül 2020 09:52
|+Aa- Yazdır
Bayburt-Erzurum karayolu üzerinde bulunan Kop tünelinde 4 gün önce meydana gelen patlamada yaralanan genç, tedavi gördüğü Trabzon'daki hastanede hayatını kaybetti. Askerden yeni gelip tünelde çalışmaya başlayan genç işçinin ikinci iş gününde patlama meydana geldiği öğrenildi.
24 Eylül 2020 tarihinde Kop tünelinde su boşaltma çalışması yapılan alanda kaya gazından kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamada 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 8'i Bayburt'ta tedavi gördükten sonra taburcu olurken Trabzon'a sevk edilen Oğuzhan Orak (20) bugün sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti.
Vefat eden Oğuzhan Orak'ın askerden kısa bir süre önce gelerek Kop tünelinde çalışmaya başladığı ve ikinci iş gününde patlamanın meydana geldiği bildirildi.
Hayatını kaybeden Orak'ın cenazesi Erzurum'un Aziziye ilçesinde bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Dadaşkent'te toprağa verilecek.
Öte yandan, patlamada yaralanan 2 kişinin de Erzurum'da tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Sahte psikiyatr'dan lüks sitede 5 milyon TL'lik vurgun
28 Eylül 2020 11:20
|İstanbul'da şoke eden iki olay! Bir çıplak, bir de baygın halde bulundu
28 Eylül 2020 10:32
|2 polis ve 3 bekçinin yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
28 Eylül 2020 10:28
|Motosiklet kazasında yaşlı çifti ölüm ayırdı
28 Eylül 2020 09:02
|1 milyon TL'lik vurgun: Çoğu akademisyen 50 kişi dolandırıldı
28 Eylül 2020 08:35
|Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz
28 Eylül 2020 07:48
|İş ilanı verip tacizde bulunuyordu, yakalandı!
27 Eylül 2020 20:00
|Batman'da filyasyon ekibindeki doktor saldırıya uğradı
27 Eylül 2020 18:23
|Bingöl'de 112 Acil Sağlık ekibine taşlı sopalı saldırı
27 Eylül 2020 18:00
|13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar dehşeti
27 Eylül 2020 16:53