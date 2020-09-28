'Pozitif Taksi' görevde
|28 Eylül 2020 10:02
|+Aa- Yazdır
Adana'da, Seyhan Belediyesi, uygulamaya koyduğu "Pozitif Taksi" ile durumundan şüphe edilen ve yakınında Covid-19 testi pozitif çıkan bireyleri hastanelere taşıyacak.
Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek Pozitif Taksi ile birlikte yaşadığı veya çalıştığı kişilerde Covid testi pozitif çıkan ve durumundan şüphe edilen bireylerin hastanelere toplu taşıma araçları ile gitmesinin önlenmesi hedefleniyor. Pozitif Taksi'den faydalanmak isteyen vatandaşların, temas ettiği kişilerin Covid testinin pozitif çıktığını belgelemesi gerekiyor. Pozitif Taksi uygulamasından faydalanmak için 0322 431 59 33 nolu telefondan talepte bulunulması yeterli olacak.
Şüpheli durumlarda bireyler evinden hastaneye taşınacak
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Pozitif Taksi hizmetiyle vaka şüphesi görülen bireyleri toplu ulaşım araçlarını kullanmadan hastanelere ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığının testi pozitif çıkan hastaları, karantina sürecini evinde geçirebilecek durumdaysa ambulansla hastaneden evine bıraktığını anımsatan Başkan Akay şöyle konuştu:
"Belediye olarak bizim hedefimiz, şüphe durumunda bireyleri kimseyle temas etmeden steril araçla, evinden hastanelere götürmek. Bu gibi durumlarda toplu taşıma araçlarının kullanılmasının önüne geçmek. Pandemi şartlarına uygun olarak dizayn edilen Pozitif Taksi, her kullanımdan sonra sterilize edilecek. Esas olan halkımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami derece uyarak Covid-19'a yakalanmamasıdır. Ancak salgın gerçeğini de dikkate alarak pozitif vakalarla sağlıklı insanlarımızı birbirinden uzaklaştırmak gerekiyor. Bu konuda kamunun ulaşamadığı alanlarda katkılarımızı sürdüreceğiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar
28 Eylül 2020 10:36
|Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
28 Eylül 2020 10:24
|Validen imalı paylaşım: Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok
28 Eylül 2020 10:23
|İstanbul'da tepki çeken proje... Vatandaş nöbete başladı
28 Eylül 2020 10:17
|Peçeteyi maske yapmak istedi, şoför kabul etmedi
28 Eylül 2020 10:08
|Bilim insanları bu meyve karşısında şaşkın
28 Eylül 2020 09:42
|Vakaların arttığı Kilis'te denetimler sıklaştırıldı
28 Eylül 2020 09:40
|HGS ihlalinden sürücüler icralık oldu
28 Eylül 2020 08:56
|Gazete bayilerinin ön ödeme isyanı
28 Eylül 2020 08:05
|2000 yıllık boş tümülüsü define uğruna talan ettiler
27 Eylül 2020 21:36