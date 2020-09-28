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Validen imalı paylaşım: Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok

Gaziantep Valisi Davut Gül resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşım yaptı
 28 Eylül 2020 10:23
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Validen imalı paylaşım: Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok

Gaziantep'te açılışı yapılan 300 fabrikanın bazılarının eski olduğu iddialarına tepki gösteren Vali Gül, "Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok. 1100 fabrika kızılay çadırı.

7.5 milyar dolar ihracat ürününü Gürcistan'dan alıp KKTC'ye satıyoruz! Türkiye'nin tüketilen sanayi elektriğini yüzde 5'ini ütülerde kullanıyoruz, yüzde 37 enerji artışını tost makinalarına borçluyuz" şeklinde imalı bir paylaşımda bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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