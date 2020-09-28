Validen imalı paylaşım: Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok
Gaziantep Valisi Davut Gül resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşım yaptı
|28 Eylül 2020 10:23
|+Aa- Yazdır
Gaziantep'te açılışı yapılan 300 fabrikanın bazılarının eski olduğu iddialarına tepki gösteren Vali Gül, "Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok. 1100 fabrika kızılay çadırı.
7.5 milyar dolar ihracat ürününü Gürcistan'dan alıp KKTC'ye satıyoruz! Türkiye'nin tüketilen sanayi elektriğini yüzde 5'ini ütülerde kullanıyoruz, yüzde 37 enerji artışını tost makinalarına borçluyuz" şeklinde imalı bir paylaşımda bulundu.
13 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar
28 Eylül 2020 10:36
|Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
28 Eylül 2020 10:24
|İstanbul'da tepki çeken proje... Vatandaş nöbete başladı
28 Eylül 2020 10:17
|Peçeteyi maske yapmak istedi, şoför kabul etmedi
28 Eylül 2020 10:08
|'Pozitif Taksi' görevde
28 Eylül 2020 10:02
|Bilim insanları bu meyve karşısında şaşkın
28 Eylül 2020 09:42
|Vakaların arttığı Kilis'te denetimler sıklaştırıldı
28 Eylül 2020 09:40
|HGS ihlalinden sürücüler icralık oldu
28 Eylül 2020 08:56
|Gazete bayilerinin ön ödeme isyanı
28 Eylül 2020 08:05
|2000 yıllık boş tümülüsü define uğruna talan ettiler
27 Eylül 2020 21:36