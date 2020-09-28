2 polis ve 3 bekçinin yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
|28 Eylül 2020 10:28
|+Aa- Yazdır
Bolu'da kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik saldırıda 2 polis memuru ile 3 bekçinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.
Önceki gece İzzet Baysal Caddesi'nde iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye giden yunus ekipleri ile mahalle bekçilerine saldırarak yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"Görevli memura mukavemet", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden M.K. (26) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. M.K. (34) ve R.K. (27) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 2'si savcılık sorgularının ardından, 3'ü de emniyette ifade verdikten sonra salıverildi.
- Olay
İzzet Baysal Caddesi'nde önceki gece, iki grup arasında kavga yaşandığı ihbarını alarak bölgeye giden yunus ekipleri ile mahalle bekçilerine alkollü olduğu öğrenilen kişiler saldırmış, bıçak da kullanılan saldırıda 2 polis memuru ile 3 mahalle bekçisi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanmıştı.
Yaralanan ekiplerin yardım istemesi üzerine olay yerine sevk edilen takviye kuvvetler kavgayı ayırarak 6 kişiyi gözaltına almıştı.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık raporu alınması için, yaralanan polis ve bekçiler de tedavi için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürülmüştü.
Bu sırada gözaltındaki yakınlarını görmek için polis ekipleriyle tartışıp ekiplere direnen 2 kişi de hastane önünde gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Sahte psikiyatr'dan lüks sitede 5 milyon TL'lik vurgun
28 Eylül 2020 11:20
|İstanbul'da şoke eden iki olay! Bir çıplak, bir de baygın halde bulundu
28 Eylül 2020 10:32
|Kop tünelindeki patlamada yaralanan genç hayatını kaybetti
28 Eylül 2020 09:52
|Motosiklet kazasında yaşlı çifti ölüm ayırdı
28 Eylül 2020 09:02
|1 milyon TL'lik vurgun: Çoğu akademisyen 50 kişi dolandırıldı
28 Eylül 2020 08:35
|Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz
28 Eylül 2020 07:48
|İş ilanı verip tacizde bulunuyordu, yakalandı!
27 Eylül 2020 20:00
|Batman'da filyasyon ekibindeki doktor saldırıya uğradı
27 Eylül 2020 18:23
|Bingöl'de 112 Acil Sağlık ekibine taşlı sopalı saldırı
27 Eylül 2020 18:00
|13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar dehşeti
27 Eylül 2020 16:53