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İstanbul'da şoke eden iki olay! Bir çıplak, bir de baygın halde bulundu

Taksim Meydanı'nda çırılçıplak halde bulunan kadın görenleri şaşkına çevirdi. İhbar üzerine gelen polis kadının üstünü poşetle kapattı. Beylikdüzü Gürpınar sahilinde de bir kadın kayalıklarda hareketsiz yatarken bulundu.
 28 Eylül 2020 10:32
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Olay dün saat 11.30 sıralarında yaşandı. Taksim Gezi Parkı, Talimhane tarafında çırılçıplak halde olan bir kadını gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadına üstünü kapatması için renkli poşet verdi.

Daha sonra gelen sağlık ekipleri kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kadının üstünden çıkardığı giysileri de bir poşete koyularak kendisine verildi.

GENÇ KADINI DÖVÜP KAYALIKLARA ATTILAR

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Gürpınar sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde bisiklet süren bir vatandaş, kayalıklarda bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Olaydan şüphelenen vatandaş durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kadının yarı baygın bir şekilde kayalıklarda yattığını tespit etti. Vücudunda morluklar ve darp izlerine rastlanan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kadını hastaneye kaldırdı.

İlk belirlemelere göre, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kadının henüz kim tarafından atıldığı tespit edilemedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
DHA
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