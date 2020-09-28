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İbrahim Kalın Reuters'a konuştu: Erdoğan ve Macron anlaştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin son dönemde Akdeniz'de gerilim yaşadığı ülkelerden Fransa'yla ilgili konuştu. Reuters'a açıklamalarda bulunan Kalın, "Erdoğan ve Macron 'farklılıkları azaltıp ortak bir yol bulalım' diye anlaştılar" dedi
 28 Eylül 2020 10:59
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İbrahim Kalın Reuters'a konuştu: Erdoğan ve Macron anlaştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron arasında son yapılan telefon görüşmesinin olumlu atmosferde gerçekleştirildiğini belirterek, Libya'da diğer ülkelerin yanı sıra Fransa ile de çalışabileceklerini söyledi.

ÇAVUŞOĞLU ZİYARET EDECEK

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Kalın, "Son görüşmede iyi bir alışverişleri oldu. Atmosfer oldukça olumluydu. 'Farklılıklarımız üzerinden tartışmak yerine farklılıkları azaltıp ortak bir yol bulalım' diye anlaştılar. Biz bunun iyi bir başlangıç olduğuna inanıyoruz. Mevkidaşlarımızla görüşüp bunun üzerinde çalışmak üzere görevlendirdiler. O yüzden bundan sonra biraz trafik olacak. Dışişleri Bakanımız mevkidaşını ziyaret edecek ve onlarla görüşecek" dedi.

DİPLOMASİYE ŞANS VERDİ

Erdoğan ile Macron uzun bir aradan sonra geçen hafta bölgesel sorunları ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Kalın, Libya'da siyasi sürecin ilerlemesi için bir şans olduğuna inandıklarını, son 2-3 aydır ciddi bir çatışma olmamasının iyi bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu, diplomasiye bir şans verdi ve şimdi diplomatik çabalar yoğunlaştı. Bu iyi. Bunu tamamen destekliyoruz; bütün bu konularda Fransa ve diğer ülkelerle çalışabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Kalın, "Şu anda aldığım tüm sinyaller Fransa'nın AB Zirvesi'nde Türkiye ile olumlu gündem kurulmasına destek vereceği yönünde" dedi.

BLOKAJ ZARAR VERİYOR

Kalın, Türkiye'nin Trablus'taki hükümete yaptığı yardımların diplomasinin ilerlemesi için zemin hazırladığını belirtti.

"BM altındaki siyasi süreci destekliyoruz. Khaled al Mishri, Aguila Salih ile bir dizi görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu konuda sorun yok. Bunu destekliyoruz. Serrac bunu destekliyor" diyen Kalın, şöyle devam etti:

"Umarız Serrac siyasi sürecin bir parçası olarak kalır. Libya siyaseti için önemli bir figür. Hafter uluslarası hukuku ihlal etmeye devam ediyor ve bu petrol blokajıyla Libya ekonomisine zarar veriyor. Umarız yakın zamanda çözülür."

HAFTER GERİ ÇEKİLMELİ

Kalın, Rusya ile Libya konusunu görüştüklerini, tansiyonun düşürülmesi için Rusların da masada olması gerektiğinin altını çizdi.

Ruslarla henüz kesin bir plan olmadığını belirten Kalın, "Sirte ve Cufra'yı askerden arındırma fikrini destekliyoruz ama buradan Hafter'in de geri çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ne zaman bir ateşkesten bahsedilse başka bir saldırıyla geldi" dedi.

Kalın, askerden arındırılmış bölge olması halinde Türk askerinin orada görev alıp almayacağı konusunda "Libya ile askeri eğitim ve işbirliği anlaşmamız var. Gerekirse ve Libya hükümeti tarafından davet edilirsek, Türk komutanlar, eğitmenler ve danışmanlar tabii ki orada olur" dedi.
Memurlar.Net
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