1 dizi, 3 dizinin fişini çektirdi

Kırmızı Oda'ya rakip olan diziler peş peşe final yapma kararı aldı. Hercai, Bay Yanlış ve Babil dizileri Kırmızı Oda karşısında reyting olarak çok geriye düşünce final kararı aldı.

YÜKSEK REYTİNG ALDI

Ekranlarda Kırmızı Oda fırtınası yaşanıyor. Masumlar Apartmanı dizisiyle aynı kişi olan yazarı TV8 ekranlarında Kırmızı Oda kitabını da diziye uyarladı. Kırmızı Oda dün akşam çok yüksek reyting aldı. Hem TV8 hem hayranları tarafından yüz güldüren reytingler alan Kırmızı Oda 3 dizinin birden sonu oldu. Kırmızı Oda TOTAL'de, AB grubunda ve ABC1'de birinci sırada yer alarak günü tamamladı.

FİNAL KARARI ALDILAR

Kırmızı Oda bu reytinglerde günü rekorla kapatırken Arka Sokaklar ve Ramo aldıkları reytingle devam etme hedefini tutturdu. Ancak Babil, Bay Yanlış ve Hercai dizisi final kararı aldı.

Hercai reytinglerde totalde, AB'de ve ABC1'de çok düşük reytingle günü tamamladı. Geçen bölüme göre düşüşte olan dizi için final kararı çıktı. Hercai yakında final yaparak bitiyor.

Babil dizisi resmen bitti. Babil totalde, AB'de ve ABC1'de dip reytingle günü tamamladı. Dizinin sonuçları yetersiz kalarak final kararı aldı.

Bay Yanlış en güzel bölümünde bile bekleneni karşılayamadı. Bay Yanlış totalde, AB'de ve ABC1'de çok düşük reytingle günü tamamladı. Dizi bu hafta bu oranlara göre erken final yapma kararı aldı.