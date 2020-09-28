1 dizi, 3 dizinin fişini çektirdi
|28 Eylül 2020 11:05
|+Aa- Yazdır
Kırmızı Oda'ya rakip olan diziler peş peşe final yapma kararı aldı. Hercai, Bay Yanlış ve Babil dizileri Kırmızı Oda karşısında reyting olarak çok geriye düşünce final kararı aldı.
YÜKSEK REYTİNG ALDI
Ekranlarda Kırmızı Oda fırtınası yaşanıyor. Masumlar Apartmanı dizisiyle aynı kişi olan yazarı TV8 ekranlarında Kırmızı Oda kitabını da diziye uyarladı. Kırmızı Oda dün akşam çok yüksek reyting aldı. Hem TV8 hem hayranları tarafından yüz güldüren reytingler alan Kırmızı Oda 3 dizinin birden sonu oldu. Kırmızı Oda TOTAL'de, AB grubunda ve ABC1'de birinci sırada yer alarak günü tamamladı.
FİNAL KARARI ALDILAR
Kırmızı Oda bu reytinglerde günü rekorla kapatırken Arka Sokaklar ve Ramo aldıkları reytingle devam etme hedefini tutturdu. Ancak Babil, Bay Yanlış ve Hercai dizisi final kararı aldı.
Hercai reytinglerde totalde, AB'de ve ABC1'de çok düşük reytingle günü tamamladı. Geçen bölüme göre düşüşte olan dizi için final kararı çıktı. Hercai yakında final yaparak bitiyor.
Babil dizisi resmen bitti. Babil totalde, AB'de ve ABC1'de dip reytingle günü tamamladı. Dizinin sonuçları yetersiz kalarak final kararı aldı.
Bay Yanlış en güzel bölümünde bile bekleneni karşılayamadı. Bay Yanlış totalde, AB'de ve ABC1'de çok düşük reytingle günü tamamladı. Dizi bu hafta bu oranlara göre erken final yapma kararı aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Uyanış: Büyük Selçuklu' bu akşam başlıyor
28 Eylül 2020 09:29
|Azerbaycanlı spiker ağlayarak müjdeyi verdi!
27 Eylül 2020 16:50
|Acun Ilıcalı yeni uçak aldı! Dominik'e direkt uçabilecek
26 Eylül 2020 08:44
|Kaybettiği oğlunu doğum gününde andı: Seni tarifsiz özlüyorum
25 Eylül 2020 11:05
|200 manken podyuma çıktı, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadı
24 Eylül 2020 20:03
|Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri bu kez Cem Yılmaz
24 Eylül 2020 14:42
|Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip kurduğu dijital platformun adını duyurdu
24 Eylül 2020 12:28
|Cem Yılmaz esprili gönderme: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret
23 Eylül 2020 10:29
|Yavuz Bingöl: Yandaşlık kötü bir şey değil
23 Eylül 2020 09:50
|YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
20 Eylül 2020 07:00