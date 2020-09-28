1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Çocuklarımla aynı evde görüntülü konuşarak hasret gideriyoruz'

Harakani Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Okan Çalışkan: Zor bir süreç, bir taraftan çocuğuna sarılmak istiyorsun bir taraftan hastaneden aldığın virüs acaba bulaşır mı düşüncesi arasında kalıyorsun. Çocuklarımla aynı evdeyim ama ayrı odalarda olduğumuz halde görüntülü konuşarak hasret gideriyoruz
 28 Eylül 2020 11:13
+Aa- Yazdır
'Çocuklarımla aynı evde görüntülü konuşarak hasret gideriyoruz'

Kars'ta pandemi hastanesi olan Harakani Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Okan Çalışkan ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Orbak, yeni tip koranavirüsle (Kovid-19) mücadelede herkesi tedbirlere uymaya çağırdı.

Harakani Hastanesinin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olan Dr. Okan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmaları nedeniyle telefonlarının Kovid-10 sürecinde hiç susmadığını söyledi.

Uzun süre uykusuz kaldıklarını anlatan Çalışkan, "Hastalığın ülkemizde ilk görülmeye başlamasından sonra 2-3 hafta boyunca uykusuz kaldık. Günde 2 saat, en fazla 3 saat uyuduğumuz zamanlar oldu. Uykusuzlukla ben de iştahsızlık da oldu, kendi hayatımdan endişelenmeye başladım, devamında bu hastalık ve hastalar geldikçe deneyim kazandık, tecrübe kazandık." diye konuştu.

Hem yoğun bakımdaki hem de servisteki hastaların durumlarını yakından izlediğini ve böylece hastalığın gidişatını takip ettiğini belirten Çalışkan, "Özellikle genç hastalarımızı kaybetmemiz bizi üzdü, yalnız bir hastamız bizi çok sevindirdi, 28 gün yoğun bakımda kalmıştı, daha sonra 28'inci gününde servise çıkıp onun taburcu olduğunu görmek bütün yorgunluklarımızı aldı." dedi.

- "İnsanların duyarsız şekilde maskesiz gezmesi, yaptığımız çalışmaları yok sayıyor"

Çalışkan, Kovid-19'dan korunmak için ailesiyle bazı düzenlemeler yaptıklarını anlatarak, "Sağlık çalışanı olmamız sebebiyle kendi ailemizi de korumaya çalışıyoruz. İki kızım var, ailenizden de endişe ediyorsunuz. Kendi odamı ayırdım, kendime evde ayrı bir yer oluşturdum ve halen bunu uygulamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Hastanelerinde Kovid-19 hekimleri olarak nöbetlere başladıklarını dile getiren Çalışkan, "Hekim arkadaşlardan kimse 'ben oraya girmem' demedi, herkes canla başla mücadele etti. Biz bu mücadeleyken çevredeki insanların bu kadar duyarsız şekilde maskesiz gezmesi, cenazelere katılmaları bizim buradaki yaptığımız çalışmaları yok sayıyor. Biz burada gece gündüz çalışıyoruz emek veriyoruz ama insanlar bu şekilde yapınca motivasyonumuz düşüyor." ifadelerini kullandı.

- "Çocuklarımla evde görüntülü konuşuyoruz"

Çalışkan, zor bir süreçten geçtiklerini ve evde çocuklarından, ailesinden ayrı bir odada kaldığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eve girer girmez eşime çocukları benden uzak tutmasını istiyorum ve evde ayrı bölümüme geçiyorum, daha sonra duş alıyorum ve üzerimdeki elbiseleri ayrı bir yere çıkartıyorum. Daha sonra yine ayrı yere geçiyorum. Ailemle görüntülü konuşuyorum. Hastanedeyken de ailem arıyor. Zor bir süreç, bir taraftan çocuğuna sarılmak istiyorsun bir taraftan hastaneden aldığın virüs acaba bulaşır mı düşüncesi arasında kalıyorsun. Çocuklarımla aynı evdeyim ama ayrı odalarda olduğumuz halde görüntülü konuşarak hasret gideriyoruz."

- "Çocuklar, hastalığı rahatça bulaştırabiliyor"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Orbak da dünyanın ve ülkenin koronavirüs salgınıyla zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Çocuklar hastalığı kolay geçiriyor ve çoğu zaman hiçbir semptom göstermediğinden hastalığı rahatça bulaştırabiliyor. Özelikle 5 yaş üzeri çocuklar maske takmalı ve kalabalık ortama mümkünse girmemeli. El temizliği, sosyal mesafeye dikkat edilmeli, kapalı ortamları sıklıkla havalandırılmalıyız." dedi.

Çocuk kliniğinde yaklaşık 6 ay boyunca takip ettikleri 68 çocuğun yaş ortalamasının 5 ila 6 civarında ve cinsiyet dağılımının eşit olduğunu belirten Orbak, bu süreçte kendi hastanelerinde tedavi gören herhangi bir çocuğu kaybetmediklerini söyledi.

Orbak, tedavi gören 68 çocuğun 8'inin durumunun ağır olduğunu, bunların da altta yatan kalp, genetik veya sara hastalıkları gibi kronik problemleri bulunduğunu anlatarak, "Kovid-19 tanılı çocukların tedavi süreci 10-12 gün içinde tamamlandı. Tedavi sonrası testleri negatif çıkan çocuk hastaları taburcu ettik. Vakaları değerlendirdiğimizde olguların yüzde 80'inde virüsün aile içi temas olduğu görülüyor, yani virüsü çocuklara çoğunlukla aileler bulaştırıyor. Temasa çok dikkat etmek gerekiyor." diye konuştu.

Çocukların ev ortamında veya kalabalık ortamdan virüsü rahatça alıp taşıyabildiğine de dikkati çeken Orbak, hastanede serviste yatan çocukların yanlarında mutlaka aile içi pozitif tanılı anne, baba veya kardeş gibi bireylerin bulunduğunu aktardı.

Prof. Dr. Orbak, çocukların Kovid-19'u kolay atlattığını ancak hastaneden çıkmak için kendilerini çok zorladıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Çocukların uzun süre süre kapalı mekanda kalması çok zordu, hafif bulgularla yatan çocuklar sürekli hastaneden çıkmak istiyordu, bu durum hem bizi hem de ailelerini zorda bırakıyordu çünkü servislere giriş çıkış kapalıydı ve ziyaretçi de kabul etmiyorduk ama biz vakasal yaklaşıp yatması gerekeni yatırıyorduk. Pozitif vakaları ilk süreçte taburcu etmedik, sonraki süreçte de evde karantina şartıyla testleri negatif çıkıncaya kadar hastanede tuttuk. Tabi bu süreç çocukları da çok yordu ve üzdü."

Orbak, sağlık çalışanlarının her zaman salgın hastalıklar için hazır olduğuna değinerek, "Her şeye rağmen Sağlık Bakanlığı koordinesinde süreç güzel yönetiliyor. Bizim için tedaviden daha önemlisi koruyucu hekimliktir." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fedakarlığın fotoğrafı!
28 Eylül 2020 11:30		 Virüsle mücadelenin kahramanları aşı'da da ön cephede
28 Eylül 2020 08:42
'Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma' polisleri göreve başladı
27 Eylül 2020 18:08		 'Virüsle ile mücadelede okul ve aile işbirliği içinde olmalı'
27 Eylül 2020 12:13
'Nefes alamıyorsunuz, bunu yaşamak korkunç bir şey'
27 Eylül 2020 11:23		 Yangına müdahale eden itfaiyeciler büyük tehlike atlattı
26 Eylül 2020 23:49
Kestane toplamaya giden polis memuru uçurumdan düştü
26 Eylül 2020 22:10		 Darp edilen sağlık çalışanı: Şu an sol gözüm görmüyor
26 Eylül 2020 16:45
Fotoğraf çektirmek isteyen sağlıkçı kayalıklardan düştü
26 Eylül 2020 16:17		 'Genç hastaların nefes alamadıklarını görmek travma yaratıyor'
26 Eylül 2020 12:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:32 - Yeşilay Genel Müdürü Nurullah Atalan oldu11:31 - 'Hatalı basım' 200 lirayı, 250 bin liradan satışa çıkardı11:30 - Fedakarlığın fotoğrafı!11:29 - Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede11:22 - Tarihi meslek lisesinde moda tasarımı teknolojiyle buluştu11:20 - 'Sahte psikiyatr'dan lüks sitede 5 milyon TL'lik vurgun
11:20 - Çeyrek altın haftaya kaç TL'den başladı?11:13 - 'Çocuklarımla aynı evde görüntülü konuşarak hasret gideriyoruz'11:09 - Telefon numarası taşıma sayısı 146 milyonu geçti11:06 - Uzmanlar, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ne dedi?11:05 - 1 dizi, 3 dizinin fişini çektirdi10:59 - İbrahim Kalın Reuters'a konuştu: Erdoğan ve Macron anlaştı
10:53 - Taraftar takımdan ayrılan futbolcu için lokma döktürdü10:50 - Bakan Selçuk: Eğitim yatırımları konusunda her türlü tedbiri aldık10:47 - Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den gözyaşları içinde Türkiye mesajı10:44 - Sendikalar, öğretmenler derse girmese dahi ek ders ücretinin ödenmesini istedi10:44 - İlaç ve medikal cihaz ödemelerinde sona yaklaşıldı
10:36 - Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
RTÜK, ahlaksız programın incelemede olduğunu açıkladı
'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'
Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz
Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti... Emlak fiyatları uçtu
Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
Lise mezunları memur oluyor!
Validen imalı paylaşım: Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok
İmamoğlu'nu öven kitap yazdı, İBB'de yönetici oldu
1 dizi, 3 dizinin fişini çektirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çeç 2
Yeni elementler 1
Gazi Recep Tayyip Erdoğan teklifi 1
corona virüs vaka sayısı 1
27.09.2020 galatasaray vs fenerbahçe maçı 5
Baskça 1
çocuğu komşudan olan kadının sevinmesi 3
bozok 1
uyanış büyük selçuklu 1
english vinglish 1
SON İLANLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli 53 personel alacak
İmralı Belediyesi sözleşmeli 2 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 63 sağlık personeli alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam