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Tarihi meslek lisesinde moda tasarımı teknolojiyle buluştu

Kız çocuklarının eğitimi için 1885'te açılan Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının desteklediği "Modada Dijitalleşme Projesi" kapsamında atölye kurularak, öğrencilere modern yöntemlerle moda tasarımı eğitimi verilmesi için hazırlık yapılıyor
 28 Eylül 2020 11:22
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Tarihi meslek lisesinde moda tasarımı teknolojiyle buluştu

Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde moda tasarımının teknolojik imkanlarla öğretilebilmesi için hazırlanan projenin uygulanması başladı.

Okulun Moda Tasarım Teknoloji Alanında uygulanmak üzere hazırlanan "Modada Dijitalleşme Projesi", Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında kabul edildi.

Maliyeti 447 bin lira olan ve yüzde 90'ı BEBKA, kalanı da Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanan maddi destekle oluşturulan proje çerçevesinde atölye, bilgisayar destekli dikiş makineleri ve çizim tabletleriyle, son teknoloji bilgisayarlarla donatıldı.

Öğretmenlere yönelik başlatılan eğitim programı tamamlandığında teknolojik altyapı geliştirilerek moda tasarımı, öğrencilere modern yöntemlerle öğretilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin de alındığı programa katılan 9 moda tasarım öğretmeni, meslektaşlarına eğitim verebilecek sertifikaya da sahip olacak.

Proje çalışmalarını AA muhabirine anlatan okul müdürü Türkan Caner, 1885 yılında açılan kurumun, ülkede kız çocuklarının eğitimine yönelik ilk okullardan biri olduğunu söyledi.

Eğitim faaliyetlerini tarih kokan bir ortamda yaptıklarını belirten Caner, bünyelerinde 5 alanın bulunduğunu aktardı.

Mesleki ve teknik eğitim almak isteyen öğrencilerden büyük talep gördüklerini vurgulayan Caner, "Proje kapsamında bilgisayar, makine ve diğer ekipmanlarla donattığımız atölyemizde öncelikle öğrencilerimize, ayrıca Bursa'da bulunan meslek liselerindeki moda tasarım alanı öğretmenlerimize eğitim vereceğiz. Eğitimleri yaygınlaştırmak istiyoruz, engelli öğrencilerimiz de hedeflerimiz içinde bulunuyor. Moda tasarımında modern bir yöntemle eğitim veriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Atölyeler çocukların çok ilgisini çekti"

Moda Tasarım Teknolojisi Alan Şefi Ayşe Akdeniz de çizim tabletleriyle stilist yetiştireceklerini, teknolojinin yardımıyla bunu yapacaklarını dile getirdi.

Nakış, illüstratör, 3 boyutlu çizim gibi birçok ders alacaklarını bildiren Akdeniz, "Çocuklara daha güzel bir atölyeyle, daha iyi bir teknolojiyle eğitim vermeye çalışıyoruz. Atölyeler çocukların çok ilgisini çekti, bilgisayarları görmek onları mutlu etti. Daha önce tek sınıf açılırken, okulumuzda ikişer sınıf açmaya başladık. Mezun öğrencilerimiz ile eğitime devam eden öğrencilerimizi de buluşturuyoruz." bilgisini paylaştı.

Atölye şefi Şafak Eryılmaz ise sanayide ve sektördeki teknolojik gelişmeleri takip ettiklerini anlattı.

Teknolojinin eğitime entegre edilmesinin önemine dikkati çeken Eryılmaz, şöyle konuştu:

"Biz okullar olarak teknolojinin gerisinde kalıyorduk, bu açıdan BEBKA projesi bizim için çok iyi oldu. Çünkü artık teknolojik alanda, artık her şey bilgisayarlarda yapılıyor. Teori anlatıyoruz ama çocuklar bire bir uygulamadıkları zaman hiçbir şey yerleşmiyor. Bu aldığımız eğitimler de bize, çocuklara vereceğimiz eğitimler açısından önemli bilgiler öğretiyor. Çocuklarımız da istekli oldukları takdirde sektöre çok hazır vaziyette gidecekler. Sektörle aynı paralelde eğitim vermiş olacağız."

- Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde bulunan Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1885'te Fransız Asamption Koleji adıyla açıldı, daha sonra Jandarma Efradı Cedide Mektebine kiralandı. Okul, Birinci Dünya Savaşı sonrası Özel Kız Hayat Okulu olarak eğitime devam etti.

Bursa'da bir kız enstitüsü açılması fikri halkın ve idarecilerin girişimleri ile desteklenerek bina eski sahiplerinden satın alındı. Böylece okul, 1929'da 26 öğrenci ile öğretime başladı. Cumhuriyet'in ilanından sonra eğitim camiasına üstün hizmetlerde bulunan Maarif Vekili Mustafa Necati Bey'in aynı yıl genç yaşta vefat etmesi üzerine, adına ithafen okula Necatibey Kız Enstitüsü adı verildi.

Halkın isteği üzerine 1931'de Enstitüye bağlı Akşam Kız Sanat Okulu açıldı. Şehirde nüfusun artması ve ailelerin kız çocuklarının eğitimine daha da önem vermelerinden dolayı 1960'ların başlarında okul bahçesine geçici sac barakalar monte edildi. 1964-1965 eğitim öğretim yılında yeni binalar hizmete alınarak L biçiminde, enstitü her türlü ihtiyacı karşılayacak bir yerleşke haline getirildi.

1974-1975'te meslek lisesine dönüştürülen okulun adı da Necatibey Kız Meslek Lisesi bünyesinde 1991-1992'de teknik lise, 1994-1995'te de Anadolu Meslek Lisesi kuruldu. Karma eğitime ise 1995-1996 eğitim öğretim yılında geçildi.
Anadolu Ajansı
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