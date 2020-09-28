Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede
|28 Eylül 2020 11:29
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından 7 ilde operasyon başlatılmış, 20 zanlı terörle mücadele ekiplerince yakalanmıştı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar için ek gözaltı süresi talep edilebileceği, gözaltı sürelerinin uzatılabileceği öğrenildi.
Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğünde gözaltındayken yemekten zehirlendiklerini ifade eden Ayhan Bilgen ve 2 şüphelinin, sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavi edildiği belirtildi.
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