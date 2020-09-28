Yeşilay Genel Müdürü Nurullah Atalan oldu
Yeşilay Genel Müdürlüğü görevine Nurullah Atalan getirildi.
|28 Eylül 2020 11:32
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Yeşilay Genel Müdürlüğü görevine Nurullah Atalan getirildi.
Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Nurullah Atalan, yaklaşık 20 yıl farklı sektörlerde görev aldı.
Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi gibi kurumlarda yöneticilik yapan Atalan, 2017 yılında Yeşilay'da İdari İşler Müdürü olarak göreve başladı. Atalan, 2019 yılında Yeşilay Genel Müdür Yardımcısı olurken, eylül ayı itibarıyla da Yeşilay Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.
Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamlayan Atalan, İngilizce biliyor.
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