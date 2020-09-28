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TEKNOFEST heyecanlarına korona bile engel olamadı

Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılmaya hak kazanan ancak Kovid-19 nedeniyle karantinada kalan iki öğrenci, stantlarına görüntülü bağlanarak projelerini anlattı
 28 Eylül 2020 11:47
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TEKNOFEST heyecanlarına korona bile engel olamadı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılmaya hak kazanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada kalan iki öğrenci, stantlarına görüntülü bağlanarak aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu ziyaretçilerine projelerini anlattı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde bu yıl 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020 büyük bir heyecana sahne oldu.

Festival kapsamında proje üreten Şahinbey Bilişim Yıldızları Takımı üyesi 11. sınıf öğrencisi Emine Tosun ile takım arkadaşı 12. sınıf öğrencisi Samet Özdemir ise Kovid-19 nedeniyle karantinada kaldıkları için stantlarının başında yer alamadı.

Öğrenciler, "E-Bina İnşaat Takip Sistemi (e-BİTS)" adını verdikleri ve bir binanın yapım aşamasındaki tüm veri, belge ve fotoğraflarının yapı denetim firmaları tarafından sisteme yüklenmesini sağlayıp, bu bilgileri ev almak isteyen vatandaşların, sigorta şirketlerinin, emlak değerleme kuruluşlarının, bankaların ve AFAD'ın erişimine açan yerli ve milli bir yazılım tasarladı.

Festival öncesi öğrencilerden Samet Özdemir'in Kovid-19 olduğu belirlenince kendisi ve takım arkadaşı Emine Tosun karantinaya alındı.

Buna rağmen pes etmeme kararı alan öğrenciler festival alanında kurulan stantlarına görüntülü olarak bağlanarak projelerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da TEKNOFEST'i ziyaretinde görüntülü olarak konuştuğu öğrenciler, başarılarıyla dikkati çekti.

İki öğrenci, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmalarında afet yönetimi kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

- "Her türlü olumsuzluğa rağmen biz yine de katıldık"

Öğrencilerden Samet Özdemir, AA muhabirine, festivali evden takip etmelerinin kendileri için zor olduğunu söyledi.

"Her türlü zorluğa rağmen biz yine de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık." diyen Özdemir, şöyle devam etti:

"Yarışma başlamadan 3 gün önce Kovid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Her türlü olumsuzluğa rağmen biz yine de katıldık ve uzaktan sunum yaptık. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız da ziyaret etti. Evde olmak zor oldu, oradaki havayı soluyamamak kötü oldu bizim için, çok üzüldük."

Özdemir, tüm engelleri aşarak başarılı oldukları için çok mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

- "Her zaman devam ettik ve bu yola kadar geldik"

Emine Tosun da takım arkadaşının Kovid-19 pozitif olması nedeniyle kendisinin de tedbir amaçlı karantinaya alındığını anlatarak, "Orada bulunmayı ve ziyaretçilerle tanışmayı çok isterdim ama maalesef yapacak bir şey yok." dedi.

Karantinada olmalarına rağmen yarışma heyecanından kopmamak istediklerini vurgulayan Tosun, "Biz önce tamam mı yoksa devam mı diye kendimize sorular sorduk. Hiçbir zaman imkansız demeyerek, her zaman devam ettik ve bu yola kadar geldik." dedi.

Festivale gidemediği için üzüldüğünü aktaran Tosun, "Cumhurbaşkanımızla, AFAD Başkanımızla, Selçuk Bayraktar ağabeyimizle yüz yüze görüşmeyi çok isterdim. Ama salgın nedeniyle orada bulunamadım. Bu yüzden üzgünüm ama buraya kadar hiç pes etmeden geldiğimiz için mutluyum." diye konuştu.

Tosun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stantlarını ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanıyla karşılaşmak benim için çok güzel bir duyguydu. Keşke okulumuza da gelebilse ama tabii ki pandemiden sonra. Onun da sağlığını riske atmak istemeyiz tabii ki." ifadelerini kullandı.

- Sağlık durumları iyi

Takım danışmanı ve bilişim teknolojileri öğretmeni İbrahim Demirli de Kovid-19'a rağmen yılmayıp birinci olan öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Demirli, her iki öğrencinin de sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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