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Başsavcılıktan Cemal Kaşıkçı cinayetinde ikinci iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistanlı 6 şüpheli hakkında ikinci iddianame hazırlandı
 28 Eylül 2020 11:53
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Başsavcılıktan Cemal Kaşıkçı cinayetinde ikinci iddianame

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin Suudi Arabistanlı firari ikisi başkonsolosluk çalışanı toplam 6 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerden ikisinin ağırlaştırılmış müebbet, 4'ünün ise beşer yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ikinci iddianameyi tanzim etti.

İkisi başkonsolosluk çalışanı toplam 6 firari şüpheli hakkında hazırlanan 41 sayfalık iddianame, başsavcılıkça onaylanarak 20 sanıklı ana davanın görüldüğü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine birleştirilmesi talebiyle gönderildi.

İddianamede, konsolosluk çalışanı şüpheliler muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasir Halit M. hakkında "tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, diğer Suudi Arabistan vatandaşı olan şüpheliler Ahmet Abdulaziz M., Khalid Yahya M., Mohammed İbrahim A. ve Obaid Ghazi A. hakkında "Suc delillerini yok etme, gizleme veya degistirme" suçundan ayrı ayrı 6 aydan beşer yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.

Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen konsolosluk çalışanı 2 şüphelinin, cinayeti gerçekleştiren ekibin içinde yer aldığı, olaydan sonra ülkeyi terk ettikleri kaydedilen iddianamede, diğer 4 şüphelinin ise cinayetten hemen sonra olay yerine giderek, delilleri kararttıkları ve akabinde Türkiye'den ayrıldıkları belirtildi.
Anadolu Ajansı
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