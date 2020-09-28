Maskesiz olur halaysız olmaz!

Yapılan tüm uyarılara ve kesilen cezalara rağmen corona virüsle mücadeleyi sekteye uğratan görüntüler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Diyarbakır'da yasağa rağmen dün akşam, çok sayıda kişinin katılımıyla sokak düğünü yapıldı.

Çoğu maskesiz onlarca kişi halay çekerken görüntülendi. Sosyal mesafe kuralına da uyulmayan düğünden anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İçişleri Bakanlığı'nca korona virüs tedbirleri kapsamında 4 Eylül'den itibaren 81 ilde köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyeceği, nikah töreni olarak yapılabilecek düğünler ile nikahlara da saat kısıtlaması getirildiği bildirilmişti.

Diyarbakır Hıfzıssıhha Kurulu da aynı doğrultuda karar alarak, kent genelinde sokak, mahalle ve köy düğünlerini yasaklamıştı.