Ceviz ağacından düşen imam hayatını kaybetti
Isparta'da çıktığı ceviz ağacından düşen 48 yaşındaki imam Ahmet Yaşar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
|28 Eylül 2020 12:10
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Isparta'da çıktığı ceviz ağacından düşen 48 yaşındaki imam Ahmet Yaşar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Isparta'da bir camide imamlık yapan Türk Diyanet Vakıf-Sen Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar, dün öğlen saatlerinde ceviz silkmek için bahçesindeki ağaca çıktı. Ağaçta ceviz silkelerken dengesini kaybeden Yaşar, yere düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yaşar, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudundaki kırıklar için ameliyat edilen Ahmet Yaşar, daha sonra yoğun bakım servisine alındı. Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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