1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ceviz ağacından düşen imam hayatını kaybetti

Isparta'da çıktığı ceviz ağacından düşen 48 yaşındaki imam Ahmet Yaşar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
 28 Eylül 2020 12:10
+Aa- Yazdır
Ceviz ağacından düşen imam hayatını kaybetti

Isparta'da çıktığı ceviz ağacından düşen 48 yaşındaki imam Ahmet Yaşar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Isparta'da bir camide imamlık yapan Türk Diyanet Vakıf-Sen Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar, dün öğlen saatlerinde ceviz silkmek için bahçesindeki ağaca çıktı. Ağaçta ceviz silkelerken dengesini kaybeden Yaşar, yere düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yaşar, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudundaki kırıklar için ameliyat edilen Ahmet Yaşar, daha sonra yoğun bakım servisine alındı. Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bilim insanları bu meyve karşısında şaşkın
28 Eylül 2020 12:02		 Koronadan iki ferdini kaybeden aileden 'maske, mesafe, hijyen' çağrısı
28 Eylül 2020 11:42
Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar
28 Eylül 2020 10:36		 Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
28 Eylül 2020 10:24
Validen imalı paylaşım: Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok
28 Eylül 2020 10:23		 İstanbul'da tepki çeken proje... Vatandaş nöbete başladı
28 Eylül 2020 10:17
Peçeteyi maske yapmak istedi, şoför kabul etmedi
28 Eylül 2020 10:08		 'Pozitif Taksi' görevde
28 Eylül 2020 10:02
Vakaların arttığı Kilis'te denetimler sıklaştırıldı
28 Eylül 2020 09:40		 HGS ihlalinden sürücüler icralık oldu
28 Eylül 2020 08:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:41 - Ankara'daki plaka basım atölyesi yeni hizmet binasına taşındı13:38 - Edirne'de FETÖ şüphelisi üsteğmen gözaltına alındı13:38 - Tropik meyveler cep yakıyor... Kilosu 350 TL13:36 - Samsun'da 1099 kişiye 872 bin 960 TL korona cezası13:33 - Çaldıkları altınları bozdurup dolara çevirmişler13:30 - 6 asırlık mezarlar defineciler tarafından talan edildi
13:26 - Eskişehir'de 11 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı13:23 - Böylesi görülmedi, dürüm arası uyuşturucu13:20 - 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu' 2 Ekim'de başlayacak13:17 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:15 - Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı13:12 - TBMM'de yeni yasama yılı öncesi detaylı temizlik yapıldı
13:09 - Marmara'da ağlara takılmaya başlayan 'uskumru' balıkçıları sevindirdi12:56 - Evde karantina sürecinde bunlara dikkat12:45 - Çeyrek altın 10 TL birden yükseldi12:38 - Avukat eşini öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi12:28 - ABD'den korkutan aşı açıklaması: Bir doz aşı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor
12:18 - Belediye işçisi başından vurulmuş halde bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
RTÜK, ahlaksız programın incelemede olduğunu açıkladı
1 dizi, 3 dizinin fişini çektirdi
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti... Emlak fiyatları uçtu
'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'
Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz
Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama
Lise mezunları memur oluyor!
Validen imalı paylaşım: Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok
Sendikalar, öğretmenler derse girmese dahi ek ders ücretinin ödenmesini istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaynar 1
ansu fati 1
sabah namazı 2
Disosiyatif bozukluk 3
selluka 1
kim kardashian 2
hatalı basım para 1
Bajrangi Bhaijaan 1
Baskça 1
Gazi Recep Tayyip Erdoğan teklifi 1
SON İLANLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli 53 personel alacak
İmralı Belediyesi sözleşmeli 2 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 63 sağlık personeli alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam