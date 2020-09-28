Avukat eşini öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

KARİYER MESLEKLERE ATANMA HAKKI KAZANAN SÖZLEŞMELİ PERSONELE İŞ SONU TAZMİNATI ÖDENİR Mİ? Kesintisiz en az iki yıl hizmeti bulunan 4/B'li sözleşmeli personelin; kurumların memur kadrolarına veya kariyer meslekler olarak bilinen A grubu kadrolara atanmaya hak kazanması halinde sözleşmesini tek taraflı feshetmesi gerekmekte olup, böyle bir durumda bir ay önceden kurumuna haber vermek koşuluyla sözleşmesini fesheden personele iş sonu tazminatının ödenmesi gerekmektedir.