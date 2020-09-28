Marmara'da ağlara takılmaya başlayan 'uskumru' balıkçıları sevindirdi
|28 Eylül 2020 13:09
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Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların bu yıl bol miktarda palamut avladığını söyledi.
Son günlerde ağlara uskumru takılmaya başladığını belirten Pehlivanoğlu, "Bu yıl sezon daha hareketli başladı. Palamutla sezonu açtık. Bir süre sonra Marmara'da palamutta azalma oldu. Bazı tekneler Karadeniz'e gitti. Herkes bir yerlerde rızkını arıyor. Son günlerde uskumruda bir hareketlilik var. Havaların da soğumasıyla tezgahlardaki balık çeşidi artacaktır." dedi.
Tekirdağ'da balıkçılık yapan Hasan Erol da ağlara takılan uskumrunun balıkçıları sevindirdiğini ifade etti.
Tezgahlarda bol miktarda palamut bulunduğunu anlatan Erol, "Uskumru da tezgahlardaki yerini almaya başladı. Vatandaşların uskumruya talebi güzel. Uskumru lezzetli, herkesin damağına hitap eden bir balık. Bunun yanında az da olsa istavrit tercih ediliyor. Havaların soğumasıyla balığın artmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.
Tezgahlarda uskumru 40 liradan satılıyor.
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