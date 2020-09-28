1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'de yeni yasama yılı öncesi detaylı temizlik yapıldı

Meclis, ara verdiği çalışmalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarında 65 gün sonra yeniden başlayacak.
 28 Eylül 2020 13:12
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

TBMM Genel Kurulu, 28 Temmuz'da girdiği tatili tamamlayarak, 27. Dönem 4. Yasama Yılı mesaisine başlamak üzere 1 Ekim Perşembe günü toplanacak.

Meclis, koronavirüs salgınına rağmen ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatları doğrultusunda, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan haftalar önce tedbir alınmaya başlanan Meclis'te, yeni yasama döneminde de çalışmalara, fiziksel mesafe, maske ve temizlik konularına gerekli özen gösterilerek devam edilecek.

Bu kapsamda Meclis'teki genel kullanım alanları, TBMM Genel Kurul salonu ve kulisler dezenfekte edildi. Meclis'teki tüm koltukların antibakteriyel temizliği yapıldı.

Meclis'in havalandırma sistemi gözden geçirildi ve filtreler yenilendi. Havalandırma sistemleri, yüzde 100 dış hava alacak konuma getirildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Meclis personeli ve milletvekillerine maske dağıtımı sürüyor.

Tedbirler kapsamında, TBMM'ye yeni dönemde de ziyaretçi kabul edilmemesi bekleniyor.

Milletvekillerinin basın toplantılarının açık alanda yapılmasına devam ediliyor.

TBMM yerleşkesi giriş noktalarında uygulanan termal kamera kontrol sistemine ek olarak, araçlı girişlerde araç içindeki herkesin "temassız alından ateş ölçer" cihazı ile ateş ölçümleri yapılıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bizim görevimiz okulları açmak
28 Eylül 2020 13:44		 İbrahim Kalın Reuters'a konuştu: Erdoğan ve Macron anlaştı
28 Eylül 2020 10:59
İmamoğlu'nu öven kitap yazdı, İBB'de yönetici oldu
28 Eylül 2020 09:25		 Vekillerin korona ile imtihanı
28 Eylül 2020 07:30
Türkiye virüsle mücadelede model ülke
28 Eylül 2020 07:00		 Ankara Emniyeti'nden Ayhan Bilgen'in sağlık durumu hakkında açıklama
28 Eylül 2020 04:00
Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama
28 Eylül 2020 00:48		 Sağlık Bakanı Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı
28 Eylül 2020 00:44
28 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
28 Eylül 2020 00:06		 BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a müzakere çağrısı
27 Eylül 2020 22:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:44 - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bizim görevimiz okulları açmak13:41 - Ankara'daki plaka basım atölyesi yeni hizmet binasına taşındı13:38 - Edirne'de FETÖ şüphelisi üsteğmen gözaltına alındı13:38 - Tropik meyveler cep yakıyor... Kilosu 350 TL13:36 - Samsun'da 1099 kişiye 872 bin 960 TL korona cezası13:33 - Çaldıkları altınları bozdurup dolara çevirmişler
13:30 - 6 asırlık mezarlar defineciler tarafından talan edildi13:26 - Eskişehir'de 11 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı13:23 - Böylesi görülmedi, dürüm arası uyuşturucu13:20 - 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu' 2 Ekim'de başlayacak13:17 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:15 - Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı
13:12 - TBMM'de yeni yasama yılı öncesi detaylı temizlik yapıldı13:09 - Marmara'da ağlara takılmaya başlayan 'uskumru' balıkçıları sevindirdi12:56 - Evde karantina sürecinde bunlara dikkat12:45 - Çeyrek altın 10 TL birden yükseldi12:38 - Avukat eşini öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
12:28 - ABD'den korkutan aşı açıklaması: Bir doz aşı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
RTÜK, ahlaksız programın incelemede olduğunu açıkladı
1 dizi, 3 dizinin fişini çektirdi
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti... Emlak fiyatları uçtu
'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'
Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz
Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama
Lise mezunları memur oluyor!
Validen imalı paylaşım: Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok
Sendikalar, öğretmenler derse girmese dahi ek ders ücretinin ödenmesini istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Lukata 1
koşat 1
Esevaspak 1
kedi merdiveni 2
english vinglish 1
molla kasım 2
estetik müdahale sonrası ölüm 1
olanlar olmuş 1
semender 1
Pacta sunt servanda 1
SON İLANLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli 53 personel alacak
İmralı Belediyesi sözleşmeli 2 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 63 sağlık personeli alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam