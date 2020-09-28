1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kaybederek 1.121,25 puana geriledi.
 28 Eylül 2020 13:17
+Aa- Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,91 puan azalışla 1.121,25 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,46 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile bilişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) birbiri ardına attığı adımlar ve Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasinin piyasaları desteklemeye devam etmesiyle güne yükselişle başlayan ve 1.130 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 1.120 puanın üzerinde dengelendi.

BDDK duyurusuna göre, mevduat bankaları için yüzde 95 ve katılım bankaları için yüzde 75 olarak belirlenmiş olan Aktif Rasyosu (AR) değeri, 1 Ekim'den itibaren sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70'e revize edildi.

Analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.120 direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefin 1.155 seviyesi olacağını, 1.090 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın 10 TL birden yükseldi
28 Eylül 2020 12:45		 Dolar ve avro ne kadar oldu?
28 Eylül 2020 12:14
Borsa haftaya yatay başladı
28 Eylül 2020 10:05		 Altın çakılıyor... İbre aşağı döndü
26 Eylül 2020 08:16
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
25 Eylül 2020 18:38		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
25 Eylül 2020 18:21
Çeyrek altın kaç TL oldu?
25 Eylül 2020 17:35		 Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
25 Eylül 2020 17:25
Borsa, günü yükselişle tamamladı
24 Eylül 2020 18:33		 Faiz kararı çeyrek altını 10 TL birden düşürdü
24 Eylül 2020 17:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:44 - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bizim görevimiz okulları açmak13:41 - Ankara'daki plaka basım atölyesi yeni hizmet binasına taşındı13:38 - Edirne'de FETÖ şüphelisi üsteğmen gözaltına alındı13:38 - Tropik meyveler cep yakıyor... Kilosu 350 TL13:36 - Samsun'da 1099 kişiye 872 bin 960 TL korona cezası13:33 - Çaldıkları altınları bozdurup dolara çevirmişler
13:30 - 6 asırlık mezarlar defineciler tarafından talan edildi13:26 - Eskişehir'de 11 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı13:23 - Böylesi görülmedi, dürüm arası uyuşturucu13:20 - 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu' 2 Ekim'de başlayacak13:17 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:15 - Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı
13:12 - TBMM'de yeni yasama yılı öncesi detaylı temizlik yapıldı13:09 - Marmara'da ağlara takılmaya başlayan 'uskumru' balıkçıları sevindirdi12:56 - Evde karantina sürecinde bunlara dikkat12:45 - Çeyrek altın 10 TL birden yükseldi12:38 - Avukat eşini öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
12:28 - ABD'den korkutan aşı açıklaması: Bir doz aşı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
RTÜK, ahlaksız programın incelemede olduğunu açıkladı
1 dizi, 3 dizinin fişini çektirdi
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti... Emlak fiyatları uçtu
'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'
Dereli dehşeti! Bizden izinsiz yıkım yapılamaz, devlet biziz
Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü
Prof. Ahmet Şimşirgil'den tepki çeken açıklama
Lise mezunları memur oluyor!
Validen imalı paylaşım: Gaziantep'te 340 bin SGK'lı yok
Sendikalar, öğretmenler derse girmese dahi ek ders ücretinin ödenmesini istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tiryaki 1
Stromboli 2
estetik müdahale sonrası ölüm 1
Uzlet 2
Gazi Recep Tayyip Erdoğan teklifi 1
zırnık 1
vita kutuları 1
Kerendi 3
Pacta sunt servanda 1
kedi merdiveni 2
SON İLANLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli 53 personel alacak
İmralı Belediyesi sözleşmeli 2 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 63 sağlık personeli alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam