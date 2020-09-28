Borsa, günün ilk yarısında geriledi
|28 Eylül 2020 13:17
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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,91 puan azalışla 1.121,25 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,46 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile bilişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) birbiri ardına attığı adımlar ve Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasinin piyasaları desteklemeye devam etmesiyle güne yükselişle başlayan ve 1.130 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 1.120 puanın üzerinde dengelendi.
BDDK duyurusuna göre, mevduat bankaları için yüzde 95 ve katılım bankaları için yüzde 75 olarak belirlenmiş olan Aktif Rasyosu (AR) değeri, 1 Ekim'den itibaren sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70'e revize edildi.
Analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.120 direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefin 1.155 seviyesi olacağını, 1.090 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.
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