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Eskişehir'de 11 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
 28 Eylül 2020 13:26
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Eskişehir'de 11 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Ankara ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'nün 'asker, sivil ve memur' yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturmalar neticesinde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kent merkezinde bulunan ikametlerinde yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan 11 şahıstan bazılarının emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü şehirlere gönderildiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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