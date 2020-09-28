6 asırlık mezarlar defineciler tarafından talan edildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Hacı Emiroğlu Beyliği ile Taceddinoğlu Beyliği arasında 1386 yılında yapılan savaşta hayatını kaybedenlerin mezarı Cimitekke beldesi bulunuyor. Halk arasında Tomağın mezarlığı diye anılan mezarlıkta yaklaşık 3 bin kişinin mezarından günümüze 100'e yakını ulaşmış durumda. Dağlık alanda yeşil örtü ile kaplı bölgede etrafı taşlarla örülü mezarlar ilginç görüntüleri ile dikkat çekiyor. Birkaçı defineciler tarafından tahrip edilen mezarların görüntüsü yöre sakinlerini üzüyor.

Toplu mezarların koruma altına alınması isteniyor

Cimitekke Belde Belediye Başkanı Kaya Gül, mezarlarının definecilerin uğrak yeri olduğunu kaydetti. Başkan Gül, sürekli kazılan bu mezarların koruma altına alınmasını beklediklerini dile getirerek, "Buranın tarihi araştırılsın gün yüzüne çıksın. Yani resmi olarak yapmış olsak daha güzel olacak. Bu bölgede tarihçiler üç bin mezar olduğunu söylüyorlar. Mezarları yosun bağlamış yani bakımsız. Bu toplu mezar alanlarını koruma altına alsalar daha güzel olur" diye konuştu.

İki Türk beyliği arasında çıkan savaşta ölenler defnedilmiş

Cimittekke'de mezarların bulunduğu alanda Araştırmacı Yazar Erdoğan Erdoğdu ile Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir incelemelerde bulundu. Demir, 1386 yılında Hacı Emiroğlu Beyliği ile Taceddinoğlu Beyliği arasında savaşın yaşandığı bölgenin tarihi bir önemi olduğunu kaydetti. Demir, "Bir saatin içinde Tacettin beyde dahil burada 3 bin kişi şehit oluyor diyelim. İki Türk devleti ama sonuçta şehit diye düşünmek lazım. Ben öyle düşünüyorum. Tarihi yargılamamak lazım. Burada normalde 3 bin mezarın olması lazım. Lakin bir kısmı tahrip olmuş bir kısmı ise Niksar buraya yakın olduğu için bazı cenazelerinde aileleri tarafından Niksar'a götürüldüğünü düşünüyoruz" diye konuştu.

Gazeteci İsmail Kahraman ise asırlık çam ağaçlarının arasında bulunan diğer mezarların da tarihe ışık tuttuğunu belirterek, bölgede bulunan Vakıf eserlerinin ayağa kaldırılmasını beklediklerini dile getirdi.