Tropik meyveler cep yakıyor... Kilosu 350 TL

Longonun kilo fiyatı 280 TL, mangostanın ise 350 TL'ye satılıyor.

Tropikal iklim özelliğini taşıması, tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması Alanyalı çiftçileri tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip etti. Günümüzde Alanya'da muz ile avokadonun yanı sıra mango ve papaya başta olmak üzere çerimoya, karambola (yıldız meyvesi), dragon fruit (ejder meyvesi), custard apple (Hint ayvası), longon (kedigözü), mangis, salak pondoh, star fruit, jambu bangkok, jambu bıjı, rambutan rapiah gibi 24 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor.

HASTALIKLARDAN KORUYUCU

Gazipaşa ve Alanya'da bir süredir üretilen longon ve meyvelerin kraliçesi olarak bilinen mangostan tezgahtaki fiyatlarıyla herkesi şaşkına çeviriyor. Kalp ve damar rahatsızlıklarına faydası olan, tansiyonu düzenleyen longon ve antioksidan etkisi oldukça yüksek olan mangostan, hücre yenileme hızını artırıcı, gençleştirici, kanserden ve diğer hastalıklardan koruyucu, cilt sağlığını güçlendirici ve daha pek çok olumlu, faydalı etkiye sahip.

"TROPİK MEYVENİN KAZANCI YÜKSEK"

Pazarda 15 yıldır tropik meyve satışıyla uğraşan 37 yaşındaki Muharrem Koç haftada sadece 2 gün pazarda satış yaptıklarını, genel olarak ise internet üzerinden satış yaptığını aktarırken, "Üretimi henüz çoğalmadı ama zaman içinde çoğalacağını ümit ediyoruz. Çünkü getiri olarak çok yüksek. O yüzden çiftçiler de zamanla çoğaltacaktır" dedi.

"TROPİK MEYVEYE YERLİDEN ÇOK YABANCI MÜŞTERİLER TALEP EDİYOR"

Longon ve mangostanın üretiminin birçok meyveye oranla daha kolay olduğunu belirten Koç, sera ortamında yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Longonun kilogramı 280 TL'ye, mangostanın ise kilogramı 350 TL'ye satılıyor. Talebin yerli müşteriden çok yabancı müşteriler tarafından olduğunu söyleyen Koç, "Talep yerli müşteride fiyat yüksek olduğu için biraz az ama zamanla üretim çoğaldığında haliyle fiyat daha uygunlaşır, talep de çoğalır. En fazla turistler rağbet gösteriyor. Yerli müşteriler sadece yüzde 30'luk kısmı oluşturuyor sadece" diye konuştu.