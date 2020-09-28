Altının gözlü kulağı bu gelişmelerde olacak

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 458 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 457.56 lira, en yüksek ise 470.15 lira seviyesini görürken; saat 12.49 itibarıyla yüzde 1.22 oranında yükselişle 463.91 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 761 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 127 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1866 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.51 oranında düşüşle 1852 dolardan işlem gördü.

Altın açısından yatırımcıların küresel ekonomik risklere bakış açısı ve bunun dolar üzerindeki etkisi belirleyici oluyor. Haftanın geneli makroekonomik ve siyasi gündem açısından çok yoğun geçecek. Trump ve Biden salı akşam merakla beklenen ilk tartışmalarını yapacaklar. Kasım Başkanlık seçimleri öncesindeki son istihdam verisi cuma günü yayınlanacak ve yatırımcılar aynı zamanda Demokratlar'ın hazırladığı ve Trump yönetiminin kabul etmesinin zor olduğu 2.4 trilyon dolarlık mali teşvik paketini görüşmeye açacaklar. Mali paket, Temsilciler Meclisi'nden geçebilir ancak Senato aşamasında çoğunluk Cumhuriyetçiler'de... Trump'ın Yüksek Mahkeme adayının oylama ve atanma prosedürü de seçim öncesinde... Bunların hepsi seçim öncesinde rekabetin birer parçası ve piyasayı hareket anlamında canlı tutabilecektir.

Reel faiz oranlarındaki düşüklük, altının fiyatlaması anlamında geri planda kalmakla beraber Covid-19 ortamı nedeniyle ekonomik destek gerekliliği ve uygulanması gerekli para politikalarının doların zayıflamasına meydan verebilecek olması geniş vadede altına daha farklı bakmamıza neden oluyor.

Kaynak: Bikpara.com-Şenay Zeren