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Yanan araçların yanında vurulan şahıs hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yanan 2 aracın yanında silahla vurulmuş halde bulunan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
|28 Eylül 2020 13:47
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Bebek Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler, yanan 2 aracın yanında bir kişinin silahla vurularak ağır yaralandığını tespit etti. Ağır yaralanan ve henüz ismi öğrenilemeyen şahıs, sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yanan araçlar ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakalamak için geniş çapta çalışma başlattı.
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