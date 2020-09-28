Kaymakam çatıya çıktı, intiharı önledi
|28 Eylül 2020 13:50
|+Aa- Yazdır
Olay, Boğazlıyan ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Yapmış olduğu iş karşılığı alacağı parayı tahsil edememesinden dolayı bunalıma giren inşaat işçisi Hamdi A., bir inşaatın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Boğazlıyan polisi çevrede güvenlik tedbirleri alarak, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri de gerekli tedbirleri aldı. İlçe Kaymakamı Metin Demirel ve İlçe Emniyet Müdürü Volkan Güneş, şahsı aşağıdan seslenerek bir süre ikna etmeye çalıştı. Demirel ve Güneş, daha sonra çatıya çıkarak şahsı dinledi. Kaymakam Demirel, intihara teşebbüs nedenini öğrenmesinin ardından şahsa, "Sorunu çözmek için buradayız, intihar etmek hiçbir şeyin çaresi değil, maddi manevi ne problemin varsa gideririz" dedi.
Kaymakam Demirel'in ikna çalışması olumlu sonuç verdi. Kaymakam Demirel'in görüşmesinden sonra vatandaş emniyet görevlileri ile birlikte aşağıya indirildi ve Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ermenistan'ın saldırısında orta okul öğrencileri Fidan ve Şehriyar şehit oldu
28 Eylül 2020 15:46
|Mustafa Canlı memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
28 Eylül 2020 15:46
|Dedektiflik talebinde en çok erkekler bulunuyor
28 Eylül 2020 15:41
|Online eğitim için internet kuyruğu
28 Eylül 2020 15:25
|Testi pozitif çıkan vatandaş belediyeye girişte yakalandı
28 Eylül 2020 15:10
|'Hülya Avşar alıyor' iddiasına yanıt: Çiçek Adası satılık değil
28 Eylül 2020 15:09
|Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar başladı
28 Eylül 2020 15:08
|Seyir halindeki otomobilde 'pes' dedirten görüntüler
28 Eylül 2020 14:54
|6,5 yıldır gözlerini kırpamıyor, annesi uyuduğunu horlayınca anlıyor
28 Eylül 2020 14:46
|Eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı
28 Eylül 2020 14:40