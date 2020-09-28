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13 yaşındaki çocuktan 3 gündür haber alınamıyor

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu en son evlerinin önünde oynarken bir anda ortadan kaybolan 13 yaşındaki İshak Akkuleli'den üç gündür haber alınmıyor. AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.
 28 Eylül 2020 13:55
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13 yaşındaki çocuktan 3 gündür haber alınamıyor

Olay, Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli Beldesinde meydana geldi. Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında evlerinin önünde oynayan İshak Akkuleli'nin bir süre sonra kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, beldede inceleme ve arama yaparken ayrıca sosyal medya üzerinden İshak Akkuleli'nin kaybolduğu ve görenlerin 155'e bildirmeleri yönünde paylaşımlar yapıldı. AFAD ekipleri de arama ve kurtarma köpekleri bölgede geniş çaplı ara faaliyeti başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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