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Kepçe operatörünü öldüren zanlı yakalandı
Niğde'de, kepçe operatörü Ramazan Şahin Akbey (28) pompalı tüfekle öldüren T.A, jandarma ekipleri tarafından Ereğli sınırında yakalandı.
|28 Eylül 2020 13:58
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Geçtiğimiz Cumartesi günü Bor ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda kepçesiyle çalışan Ramazan Akbey'in bulunduğu bölgeye kırmızı bir otomobille gelen kişi veya kişiler, pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerini haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Akbey'in, hayatını kaybettiğini belirlendi. Olaydan sonra firar eden zanlıyı yakalamak için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri özel ekip kurdu. Ekiplerin titiz çalışması sonucu olayın zanlısı T.A Ereğli'de yakalandı.
T.A.'nın Jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
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