Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Yolcu otobüsünde 19 kilo esrar
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e gelmek üzere olan bir yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpek Gece ile yaptıkları çalışmalar sonucunda bir yolcunun çantasında 19 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili bagaj sahibi yolcu gözaltına alındı.
|28 Eylül 2020 14:08
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Otomobilinden inen şahsa kurşun yağdırdılar
28 Eylül 2020 15:23
|Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldürdü
28 Eylül 2020 14:59
|Ardahan'da sokak düğününe Korona baskını
28 Eylül 2020 14:53
|Amca çocuklarından kanlı infaz
28 Eylül 2020 14:48
|İğrenç olayın ardından babaannenin anlattıkları kan dondurdu!
28 Eylül 2020 14:26
|Kepçe operatörünü öldüren zanlı yakalandı
28 Eylül 2020 13:58
|Yanan araçların yanında vurulan şahıs hayatını kaybetti
28 Eylül 2020 13:47
|Belediye işçisi başından vurulmuş halde bulundu
28 Eylül 2020 12:18
|Uluslararası makale yayınlama yalanıyla milyonluk vurgun
28 Eylül 2020 11:49
|'Sahte psikiyatr'dan lüks sitede 5 milyon TL'lik vurgun
28 Eylül 2020 11:20